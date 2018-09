Токийская компания запускает первое производство выращенных в лаборатории бриллиантов в Японии

07 сентября 2018

Расположенная в Токио компания Pure Diamond Co., которая заявила, что является первым производителем выращенных в лаборатории камней ювелирного качества, планирует производить 24 000 каратов в год.

Компания начнет с продажи камней оптовым покупателям и ритейлерам, перед тем как вести деятельность в секторе розничной торговли и онлайн-торговли. Pure Diamond Co. намерена руководствоваться ценами других поставщиков синтетических камней.

Технология Pure Diamond Co., включая блокчейн, обеспечит отслеживаемость камней и будет гарантировать, что системы поставок выращенных в лаборатории бриллиантов и природных камней будут управляться раздельно.

В настоящий момент Китай является самым крупным производителем выращенных в лаборатории камней. Мировой рынок созданных человеком бриллиантов составляет около 3-4% от всего сектора природных камней, уровень производства которых достигает примерно 150 млн каратов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished