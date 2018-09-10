Намибия хочет гранить больше алмазов

07 сентября 2018

Заместитель министра горнорудной промышленности Намибии Корнелия Шилунга (Kornelia Shilunga) заявила, что необходимо обучать больше людей гранильному делу по всей стране, сообщает местный вещатель NBC.

У южноафриканской нации был многообещающий план для привлечения инвестиций в алмазный сектор, но процесс занимал слишком много времени.

Один из производителей бриллиантов в стране, компания KGK Diamonds, недавно отправила намибийцев на обучение в Индию.

Заместитель министра передал сертификаты четырем работникам KGK Diamonds, которые получили в азиатской стране обучение в сфере добычи, гранения алмазов и драгоценных камней и других областях.

Это был первый шаг компании, которая планирует отправлять больше специалистов в Индию.

Намибия произвела около 2 млн каратов алмазов в 2017 году.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished

