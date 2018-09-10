IJL присоединяется к Walpole для продвижения британского сектора товаров класса люкс

06 сентября 2018

Международная выставка ювелирных изделий в Лондоне (International London Jewellery , IJL) была принята в ряды членов престижной британской ассоциации люксовых брендов, Walpole, представляющей интересы британского сектора элитных товаров, говорится в пресс-релизе, опубликованном сегодня на сайте выставки.

Кэти Моррис (Katie Morris), глава программы по продажам, заявила, что главной целью ассоциации является продвижение высокого качества британских изделий, а также содействие развитию таланта и мастерства британских специалистов, а IJL поможет Walpole выставлять лучшие украшения, которые может предложить британская отрасль ювелирных изделий.

Хелен Броклбэнк (Brocklebank), генеральный директор Walpole, поприветствовала нового члена ассоциации и подчеркнула важность миссии Walpole способствовать росту британского сектора изделий класса люкс.

«Одной из задач Walpole является содействие британскому сектору элитных товаров, в частности предоставление помощи нашим членам, особенно новым или малым компаниям, в том, чтобы они смогли участвовать в торгах и получили возможность выставлять свою продукцию. Это является нашей общей целью с IJL, поэтому мы счастливы, что эта организация стала одним из наших членов», - отметила она.

Членами Walpole в ювелирном секторе являются Boodles, Swarovski, Asprey, Shaun Leane, Jessica McCormack, а также другие бренды сектора товаров класса люкс.

Виктория Кири, Rough&Polished