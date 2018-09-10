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13 августа 2018

BlueRock начала переработку кимберлита из трубки KV1 на руднике Кареевлей

05 сентября 2018
Новости

BlueRock Diamonds заявила, что начала программу по переработке кимберлита с трубки KV1, которая находится на алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке.

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Фото: BlueRock Diamonds


Компания сообщила, что KV1 является одной из пяти обнаруженных на проекте трубок и обладает предположительным запасом алмазов в размере 6,3 карата на сто тонн руды.
Этот показатель на 40% превышает показатели трубки KV2, на которой работы начались в 2014 году.
Генеральный директор компании Адам Воу (Adam Waugh) заявил, что переработка кимберлита с KV1, как ожидается, повысит общие показатели содержания алмазов в руде, тем самым увеличивая гибкость в рамках производственного процесса и обеспечивая более последовательные производственные результаты.
Компания отметила, что дробильная установка на руднике Кареевлей начала производство на намеченном уровне, перерабатывая 80 тонн руды в час, вслед за введением в эксплуатацию второй конусной дробилки и проведением работ по усовершенствованию оборудования на участке.
Предполагается, что это позволит компании создать запас алмазов для того, чтобы избежать трудностей, связанных с производством во время периода обильных дождей с января по апрель.

Мэтью Няунгуа, Rough&Polished

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