Индийский Union Bank прекратит деятельность в алмазном секторе Антверпена

04 сентября 2018

Индийский банк Union Bank предположительно принял решение о выходе из рынка алмазов Антверпена, говорится в сообщении Bloomberg. По словам генерального директора банка Раджкирана Рай Гундиядки (Rajkiran Rai Gundyadka), Union Bank выпустил уведомление о том, что закроет свой филиал в бельгийском портовом городе в течение года.

Причиной закрытия стал тот факт, что алмазная торговля в Антверпене не приносила предполагаемый объем прибыли, особенно в алмазном секторе, тем самым доказав нежизнеспособность филиала. Банк принял такое решение вслед за Antwerp Diamond Bank и Standard Chartered Plc, которые больше не будут работать с алмазной индустрией.

Union Bank начал проводить операции в Антверпене четыре года назад, желая за первый год выделить алмазной отрасли около 20% от общего объема займов, который составляет $200 млн.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished