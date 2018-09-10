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13 августа 2018

De Beers позволяет покупателям отказаться от дешевых алмазов

04 сентября 2018
Новости

De Beers, которой на 85% владеет Anglo American, позволила покупателям своей продукции в ходе продаж на этой неделе отказаться от приобретения алмазов более низкого качества, агентство Bloomberg привело слова людей, знакомых с ситуацией.

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Фото: De Beers Group


Компания, которая обычно требует от сайтхолдеров покупать то, что она предложила, как утверждалось, уже снижала цены в 2016 году, когда спрос на алмазную продукцию упал, после того как Индия запретила использование купюр крупного номинала.
Bloomberg сообщает, что предпринятый шаг показал «слабое состояние» низкобюджетного сегмента алмазного рынка.
«На состоянии рынка пагубно сказались крупные поставки сырья и более низкая прибыль в большинстве центров по огранке алмазов, таких как Сурат в Индии, а также девальвация рупии, - заявило финансовое информационное агентство. – Также появилась конкуренция со стороны созданных человеком бриллиантов, например, новый бренд Lightbox от De Beers».
Однако сайтхолдеры все же смогут выкупить свою квоту на драгоценные камни до конца года, сообщают не названные источники информации.
В сообщении говорится, что, откладывая приобретение камней, покупатели надеются, что во время фестиваля подарков Дивали, индуистского праздника, который пройдет в начале ноября, спрос на алмазы вырастет.

Мэтью Няунгуа, Rough&Polished

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