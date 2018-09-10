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13 августа 2018

Индийский рынок ювелирных изделий станет вторым по величине в 2018 году

04 сентября 2018
Новости

Ожидается, что к концу 2018 года Индия догонит США и станет вторым по величине рынком изысканных ювелирных изделий, уступая только Китаю, сообщили представители Euromonitor International на Международной ювелирной выставке в Лондоне (International Jewellery London, IJL), говорится на портале diamonds.net.
Предполагается, что продажи изысканных ювелирных изделий в стране достигнут отметки в $62,8 млрд в этом году, опережая США, в которой было продано ювелирных изделий на сумму $58,6 млрд.
Согласно исследованиям, индийский рынок ювелирных изделий увеличился на 74% за последние пять лет по сравнению с США, которая показала рост всего на 12%. Китай, который является самым большим рынком ювелирных изделий, и Япония, четвертый по величине рынок, также увеличили объемы продаж за тот же период. Однако продажи украшений в Гонконге, который занимает пятое место, снизились на 8%, до $7,2 млрд.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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