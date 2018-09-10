GIA получил бриллиант, склеенный неизвестным веществом

03 сентября 2018

Фото: GIA

Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) получил бриллиант, ограненный в форме «маркиз», весом 1,38 карата, который направили на проведение цветового анализа. Институт обнаружил, что бриллиант был расколот и затем склеен с помощью неизвестного вещества, говорится в лабораторных заметках, выпущенных GIA.Проведя тщательное исследование камня, ученые института обнаружили крупную трещину, которая не могла произойти во время огранки камня, а также крупные пузыри воздуха, заключенные в этой трещине.«Эти сведения доказывают, что бриллиант был разломлен и снова склеен, но работа была проведена неидеально», - сообщили ученые института.Они добавили, что неровные края камня указывают на то, что камень состоит не из двух разных камней, склеенных вместе, а является бриллиантом, который был расколот и снова склеен.