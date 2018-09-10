Британская NAJ будет контролировать ювелирный сектор

03 сентября 2018

Национальная ассоциация ювелиров (National Association of Jewellers, NAJ), расположенная в Великобритании, добивается получения нового статуса, который позволит ей регулировать процессы, происходящие в ювелирной отрасли, сообщает агентство Rapaport.

Компания находится в процессе переговоров с властями страны с тем, чтобы стать официальным органом, который сможет регулировать деятельность членов ассоциации, а также выпускать свое собственное руководство, утвержденное агентством по региональным стандартам, Rapaport привело слова генерального директора NAJ Саймона Форрестера (Simon Forrester).

«Британские местные власти урезали бюджет на 40% на многие услуги, - заявил Форрестер. – Ювелирные изделия находятся не на первом месте в их списке стратегий. Приоритетными направлениями считаются здравоохранение и социальное обеспечение. На контроль ювелирного сектора не остается свободных средств. Если мы хотим поддерживать высокие стандарты, то ассоциации должны взять на себя новые обязанности. Я считаю, что наша модель работы с агентством по стандартам будет реализована и другими ассоциациями повсеместно».

Планируется начать запуск программы в ближайшем будущем. Пока что ассоциация ждет одобрения британского департамента предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии. Программа будет действовать только на территории Великобритании.



Виктория Кири, Rough&Polished