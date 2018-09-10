Boteti Mining сменила название на Lucara Botswana

03 сентября 2018

Boteti Mining переименовалась в Lucara Botswana в рамках расширения будущих операций по добыче алмазов за пределами района Ботети, где компания разрабатывала алмазный рудник Карове (Karowe), согласно Botswana Daily News.

«Проводя ребрендинг, мы собираемся расширить свою деятельность в пределах страны путем создания новых рабочих мест и распространения специальных знаний для достижения Национальной стратегии Ботсваны на 2036 год и далее», - сообщил управляющий директор компании Насим Лахри (Naseem Lahri).

В течение последних двух лет на Карове был добыт алмаз «Lesedi La Rona» весом 1 109 каратов, второй самый крупный когда-либо добытый алмаз.

Вице-президент Ботсваны Сламбер Тсогване (Slumber Tsogwane), который также является членом парламента Западной Ботети, заявил, что у алмазной компании хорошие отношения с местным сообществом. Он заявил, что Габороне будет продолжать поддерживать такие организации, как Lucara Botswana для того, чтобы местное население смогло извлечь выгоду из их операций по добыче алмазов.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished



