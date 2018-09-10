Держатели ценных бумаг Peregrine одобрили сделку с De Beers

03 сентября 2018

Peregrine Diamonds сообщила, что владельцы ее ценных бумаг утвердили решение De Beers Canada о приобретении компании за 107 млн канадских долларов ($81 млн).

Резолюция была принята 98,35% голосов акционеров.

Peregrine сообщила, что сейчас собирается ходатайствовать об окончательном распоряжении перед Верховным судом Британской Колумбии для утверждения договора 10 сентября 2018 года.

«Исходя из предположения, что все условия соблюдены или сняты, сделка будет, скорее всего, завершена 12 сентября 2018 года», - сообщила компания.

Главным активом Peregrine является полностью принадлежащий ей проект Чидлиак (Chidliak) площадью 317 213 га. Он находится в 120 км от Икалуита, столицы территории Нунавут, где на сегодняшний день было обнаружено 74 кимберлита, восемь из которых являются экономически-прибыльными.

Чидлиак был обнаружен в 2008 году, на проекте было идентифицировано 74 кимберлитовые трубки, включая трубки CH-6 и CH-7, на которых сейчас проходит первая фаза программы разработки алмазного рудника.

Предположительные запасы алмазов данной программы по разработке рудника составляют более 22 млн каратов.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished



