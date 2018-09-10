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Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
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Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
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10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
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27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
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20 августа 2018
В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках
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13 августа 2018
Держатели ценных бумаг Peregrine одобрили сделку с De Beers
Резолюция была принята 98,35% голосов акционеров.
Peregrine сообщила, что сейчас собирается ходатайствовать об окончательном распоряжении перед Верховным судом Британской Колумбии для утверждения договора 10 сентября 2018 года.
«Исходя из предположения, что все условия соблюдены или сняты, сделка будет, скорее всего, завершена 12 сентября 2018 года», - сообщила компания.
Главным активом Peregrine является полностью принадлежащий ей проект Чидлиак (Chidliak) площадью 317 213 га. Он находится в 120 км от Икалуита, столицы территории Нунавут, где на сегодняшний день было обнаружено 74 кимберлита, восемь из которых являются экономически-прибыльными.
Чидлиак был обнаружен в 2008 году, на проекте было идентифицировано 74 кимберлитовые трубки, включая трубки CH-6 и CH-7, на которых сейчас проходит первая фаза программы разработки алмазного рудника.
Предположительные запасы алмазов данной программы по разработке рудника составляют более 22 млн каратов.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished