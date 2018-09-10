Signet воодушевлена финансовыми результатами второго квартала

31 августа 2018

Компания Signet Jewelers, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила результаты второго квартала 2019 финансового года. Общие продажи Signet увеличились до $1,42 млрд, что показывает рост на 1,5% за трехмесячный период, который закончился 4 августа 2018 года.Общие продажи в сопоставимых магазинах выросли на 1,7% по сравнению с прошлым годом. Рост продаж обусловлен внедрением большего количества новинок в магазины и переориентированием ассортимента продукции, а также проведением распродаж, которые освобождали место для новой продукции.Компания также увеличила прогнозы на 2019 финансовый год для продаж в сопоставимых магазинах на 1,5% и общего уровня продаж в диапазоне от $6,2 млрд до $6,3 млрд.Вирджиния Дросос (Virginia C. Drosos), генеральный директор компании, заявила, что фирма находится на ранней стадии внедрения проекта «Путь к великолепию» (Path to Brilliance), и несмотря на то что компания воодушевлена результатами второго квартала, она по-прежнему проявляет осторожность с прогнозами на будущие кварталы.«Мы находимся в начале нашего пути, но мы воодушевлены результатами, которые мы получили с начала года, так как мы запускаем наш проект по трансформации продукции «Путь к великолепию». Во время второго квартала мы продолжали стабилизировать продажи в сопоставимых магазинах, и мы уверены, что мы проводим правильные программы для повышения оперативной деятельности на длительный срок. Учитывая улучшенные результаты второго квартала, мы приняли решение незначительно увеличить годовой прогноз на прибыль и доход. Однако наш прогноз для четвертого квартала будет весьма сдержанным, так как в конце года мы планируем запустить нашу программу "Путь к великолепию"», - сообщила Дросос.Компания отметила, что продажи в сопоставимых магазинах в Zales, Piercing Pagoda и Jared выросли на 7,1%, 11,5% и 1,2% соответственно, компенсируя снижение продаж в Kay на 2,1%. Международные продажи в сопоставимых магазинах снизились на 2,4% из-за спада в реализации украшений с бриллиантами и модных часов.Однако Signet также сообщила, что в Северной Америке наблюдался рост в продажах свадебной коллекции ювелирных изделий и модных украшений, так как в магазинах было представлено большее количество новинок в ассортименте ключевой продукции, а также благодаря проведению крупных распродаж.