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Signet воодушевлена финансовыми результатами второго квартала
Общие продажи в сопоставимых магазинах выросли на 1,7% по сравнению с прошлым годом. Рост продаж обусловлен внедрением большего количества новинок в магазины и переориентированием ассортимента продукции, а также проведением распродаж, которые освобождали место для новой продукции.
Компания также увеличила прогнозы на 2019 финансовый год для продаж в сопоставимых магазинах на 1,5% и общего уровня продаж в диапазоне от $6,2 млрд до $6,3 млрд.
Вирджиния Дросос (Virginia C. Drosos), генеральный директор компании, заявила, что фирма находится на ранней стадии внедрения проекта «Путь к великолепию» (Path to Brilliance), и несмотря на то что компания воодушевлена результатами второго квартала, она по-прежнему проявляет осторожность с прогнозами на будущие кварталы.
«Мы находимся в начале нашего пути, но мы воодушевлены результатами, которые мы получили с начала года, так как мы запускаем наш проект по трансформации продукции «Путь к великолепию». Во время второго квартала мы продолжали стабилизировать продажи в сопоставимых магазинах, и мы уверены, что мы проводим правильные программы для повышения оперативной деятельности на длительный срок. Учитывая улучшенные результаты второго квартала, мы приняли решение незначительно увеличить годовой прогноз на прибыль и доход. Однако наш прогноз для четвертого квартала будет весьма сдержанным, так как в конце года мы планируем запустить нашу программу "Путь к великолепию"», - сообщила Дросос.
Компания отметила, что продажи в сопоставимых магазинах в Zales, Piercing Pagoda и Jared выросли на 7,1%, 11,5% и 1,2% соответственно, компенсируя снижение продаж в Kay на 2,1%. Международные продажи в сопоставимых магазинах снизились на 2,4% из-за спада в реализации украшений с бриллиантами и модных часов.
Однако Signet также сообщила, что в Северной Америке наблюдался рост в продажах свадебной коллекции ювелирных изделий и модных украшений, так как в магазинах было представлено большее количество новинок в ассортименте ключевой продукции, а также благодаря проведению крупных распродаж.
Виктория Кири, Rough&Polished