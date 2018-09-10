Diamcor будет снова проводить алмазные тендеры

31 августа 2018

Diamcor Mining заявила, что за три недели добыла 2 618,79 карата алмазов после проведения первых усовершенствований скринингого оборудования на своих проектах Эндора (Endora) и Венеция (Venetia) в Южной Африке.Алмазы будут проданы на тендере в Антверпене на следующей неделе. На продажу будут выставлены алмазы специальных размеров весом более 10,8 карата, добытые за тот же период.«Наше улучшенное оборудование демонстрирует свою эффективность, снижая штрафы за просрочку, а результаты от первой переработки руды наряду с добычей алмазов специальных размеров являются многообещающими, - сообщил генеральный директор компании Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). – Двухэтапный подход, который заключается в усовершенствовании дробилки и скринингого оборудования на проектах и последующем введении в эксплуатацию установки для производства загустителя, уже доказал свою эффективность, так как он способствует увеличению объемов переработки руды, как изначально и ожидалось…».