Merlin добыла два крупных высококачественных алмаза белого цвета

31 августа 2018

Merlin Diamonds заявила, что добыла два высококачественных алмаза белого цвета весом 18,4 карата и 9,5 карата на своем алмазном руднике Мерлин (Merlin) в районе Северной Территории в Австралии.

Компания заявила, что камни были добыты в ходе переработки 60 000 тонн руды из шахты Эктор (Ector).

«Руда из шахты Эктор находится в процессе переработки. Ожидается, что мы сможем добыть еще больше крупных алмазов белого цвета», - заявила компания.

Merlin Diamonds сообщила, что находится в процессе установки нового устройства для переработки грунта, которое более чем в два раза увеличит производственную мощность, до 100 тонн в час.

Компания отметила, что увеличение мощности переработки руды на руднике также увеличит уровень добычи алмазов.

В то же время Merlin заявила, что заключила с Cuart Investments соглашение по кредиту в размере 2 млн австралийских долларов для финансирования своей алмазной шахты.

Кредит будет выдан на год. Решение будет представлено на рассмотрение акционерам во время общего собрания, которое пройдет в течение 60 дней.

Мэтью Няунгуа, Rough&Polished

