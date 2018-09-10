Кимберлийский Процесс провел обзорный визит в Россию

31 августа 2018

Делегация Кимберлийского Процесса (КП) в период с 25 по 30 августа провела обзорный визит в Россию, чтобы ознакомиться с системой добычи, учета, реализации и контроля операций с необработанными природными алмазами и оценить их соответствие минимальным требованиям Схемы сертификации КП. В состав делегации, возглавляемой Анголой, вошли представители Ботсваны, ЕС, ОАЭ, ЮАР, а также наблюдателей в КП - Всемирного алмазного совета (WDC) и Коалиции гражданского общества (CSC).

В рамках визита делегация КП посетила объекты АК «АЛРОСА», в том числе побывала в Единой Сбытовой Организации (ЕСО) АЛРОСА в Москве, на производственной площадке ПАО «Севералмаз» и в Центре сортировки алмазов в Архангельске. Помимо этого делегация ознакомилась с недавно открывшимися объектами в России, которых не существовало на момент предыдущего визита – с Евразийским алмазным центром и компанией ООО «КГК ДВ» во Владивостоке.

Сегодня КП включает в себя 54 страны (в том числе ЕС, который входит в состав КП как один участник). Россию в Кимберлийском Процессе представляет Министерство финансов РФ.

Последний обзорный визит Кимберлийского Процесса в Россию был проведен в 2013 году. Тогда принятая в нашей стране система контроля за необработанными алмазами была рекомендована остальным участникам КП в качестве наилучшей практики реализации Схемы сертификации Кимберлийского процесса.



