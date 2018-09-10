Sarine открыла новый сервисный центр в Японии

30 августа 2018

Sarine Technologies, мировой лидер по разработке, производству и продаже высокоточных технологий для оценки, планирования, обработки, огранки и продажи бриллиантов и драгоценных камней, объявила об открытии нового сервисного центра в Японии, который будет предоставлять отчеты Sarine ProfileTM для местного торгового сообщества.

Отчеты Sarine ProfileTM, полученные в токийском сервисном центре, будут включать в себя отчет о характеристике цвета, отчет «о сердцах и стрелах», отчет о качестве огранки и документальное подтверждение, а также визуализацию камня Sarine LoupeTM или любую другую визуализацию. В отчетах будет предоставлена документация о происхождении бриллианта, созданная с помощью системы Diamond JourneyTM.

«Спрос на отчеты о характеристике цвета Sarine значительно вырос, и сегодня еще больше ведущих ритейлеров, таких как K-Uno, Sadamatsu (Festaria), Verite (Maharaja), Imayo и многих других, используют данный сервис. По мере того как в Японии спрос на полные отчеты Sarine ProfileTM report и Sarine Diamond JourneyTM увеличивался, мы осознали, что нам необходимо своевременно оказывать услуги локально в Японии», - заявил генеральный директор компании Дэвид Блок (David Block).

Sarine Technologies работала совместно с местным партнером в Токио для открытия нового сервисного центра. Партнер компании предоставил необходимую поддержку для создания материальной инфраструктуры и привлек квалифицированный персонал для работы в новом центре.



Виктория Кири, Rough&Polished