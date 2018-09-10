Vast Resources привлекла £864 тыс. для проведения экспертизы на участке Маранге в Зимбабве

30 августа 2018

Vast Resources привлекла около £864 000 от размещения акций для финансирования своих проектов в районе Маранге (Marange) в Зимбабве и Румынии.

Генеральный директор компании Эндрю Прелеа (Andrew Prelea) заявил, что Vast был предоставлен исключительный шанс для проведения работ на алмазных месторождениях в Маранге, Зимбабве, и приоритетной задачей компании является начать экспертизу на месте как можно скорее.

«Я рад сообщить, что мы получили значительную поддержку в том, чтобы ускорить темпы работ на участке Маранге. Это приведет к подписке новых акций, что принесет Vast более $1,1 млн, позволяя начать работу на этой новой концессии, а также обеспечит финансированием другие пакеты акций в нашем портфеле», - сообщил Прелеа.

На прошлой неделе Vast заключила соглашение с Red Mercury, обществееным фондом, для проведения первоначальной экспертизы с целью затем подписать договор по совместному предприятию для проведения программ геологоразведки, добычи и продаж алмазов.

Концессия Херитедж (Heritage) площадью 15 квадратных километров располагается недалеко от исторического участка Маранге, принадлежащего Vаst, и расценивается как расширение той же геологической системы.

Red Mercury полностью предоставит лицензию на разработку месторождения, в то время как Vast получит необходимое финансирование для обеспечения эффективной работы алмазного рудника в зависимости от результатов геологоразведки и внедрения закона о расширении экономических прав коренного населения.

Vast и Botswana Diamonds недавно подписали меморандум о взаимопонимании для того, чтобы начать разработку алмазных месторождений в Зимбабве.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished