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13 августа 2018
Vast Resources привлекла £864 тыс. для проведения экспертизы на участке Маранге в Зимбабве
Генеральный директор компании Эндрю Прелеа (Andrew Prelea) заявил, что Vast был предоставлен исключительный шанс для проведения работ на алмазных месторождениях в Маранге, Зимбабве, и приоритетной задачей компании является начать экспертизу на месте как можно скорее.
«Я рад сообщить, что мы получили значительную поддержку в том, чтобы ускорить темпы работ на участке Маранге. Это приведет к подписке новых акций, что принесет Vast более $1,1 млн, позволяя начать работу на этой новой концессии, а также обеспечит финансированием другие пакеты акций в нашем портфеле», - сообщил Прелеа.
На прошлой неделе Vast заключила соглашение с Red Mercury, обществееным фондом, для проведения первоначальной экспертизы с целью затем подписать договор по совместному предприятию для проведения программ геологоразведки, добычи и продаж алмазов.
Концессия Херитедж (Heritage) площадью 15 квадратных километров располагается недалеко от исторического участка Маранге, принадлежащего Vаst, и расценивается как расширение той же геологической системы.
Red Mercury полностью предоставит лицензию на разработку месторождения, в то время как Vast получит необходимое финансирование для обеспечения эффективной работы алмазного рудника в зависимости от результатов геологоразведки и внедрения закона о расширении экономических прав коренного населения.
Vast и Botswana Diamonds недавно подписали меморандум о взаимопонимании для того, чтобы начать разработку алмазных месторождений в Зимбабве.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished