De Beers и «ООН-Женщины» помогут женщинам-микропредпринимателям в Южной Африке

29 августа 2018

De Beers и Структура Организации объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин ((UN Women) в Южной Африке недавно запустили программу по наращиванию потенциала, в рамках которой 500 женщинам-микропредпринимателям в центрах Блуберг и Мусина, расположенных рядом с алмазным проектом Венеция (Venetia) в Лимпопо, будет предоставлена помощь в ведении бизнеса.





Фото: De Beers Group





Издательство Mining Weekly сообщило, что в ходе программы женщины-микропредприниматели получат помощь в сфере управления бизнесом, а также усвоят жизненные навыки для укрепления уверенности в себе и возможности управлять успешным малым бизнесом.

Заместитель генерального директора De Beers Consolidated Mines Мпуми Зикалала (Mpumi Zikalala) заявила, что в районах Блуберга и Мусины остается высокий уровень безработицы, а возможности трудоустройства ограничены.

«В данном контексте малый бизнес – это возможность получения дохода для поддержки домашних хозяйств и создания рабочих мест, что может принести пользу обществу в более широком смысле, - сообщила она. – Мы расширяем права всего общества, так как женщины с большей вероятностью инвестируют большую часть своих средств в развитие общества, а также поддерживают создание рабочих мест для других людей».

Зикалала отметила, что женщинам-микропредпринимателям сложно получить доступ к традиционным механизмам для поддержания роста их бизнеса.

Представитель многостранового отделения «ООН-Женщины» в Южной Африке Анн Шонгве (Anne Shongwe) также заявила, что необходимо рассматривать специфические проблемы, с которыми сталкиваются женщины-микропредприниматели.

«Женщины-микропредприниматели не всегда могут провести границу между своими личными нуждами и интересами компании, - заявила она. – Они являются двигателем, который заставляет бизнес работать, и при этом имеют огромную ответственность перед семьей».

Мэтью Няунгуа, Rough&Polished

