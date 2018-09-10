Эксклюзив
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
Сегодня
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
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Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
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В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках
Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...
13 августа 2018
Всемирная федерация алмазных бирж обсуждает будущие действия лидеров алмазной индустрии на саммите азиатских бирж
Президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) заявил: «Высокий уровень посещения позволил нам многого достичь во время обсуждений. Мы очень хотели бы увидеть, какую роль WFDB сыграет на мировой арене. Мы также рады, что члены делегации Кимберлийского процесса, находящиеся с визитом в России, смогли присутствовать на встрече. Руководители WFDB подтвердили, что Федерация будет поддерживать находящиеся в настоящее время на рассмотрении Систему гарантий и Стратегический план Всемирного алмазного совета (World Diamond Council).
Мы также подтвердили нашу позицию о том, что единственное определение бриллиантов, которые мы принимаем - это то, которое было принято в прошлом году WFDB, Международной ассоциацией производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) , Всемирной ювелирной конфедерацией CIBJO и Международной организацией по стандартизации (International Standards Organisation).
От лица участников азиатского саммита и заседания исполнительного комитета я хотел бы поблагодарить Московскую алмазную биржу (Moscow Diamond Bourse, MDB) и компанию АЛРОСА за проведение мероприятия. Я благодарю правительство дальневосточного региона Российской Федерации, глав республики Саха, Якутия и Владивостока, а также представителей министерства финансов Российской Федерации за их поддержку. Все более очевидным становится тот факт, что дальневосточный российский город приобретает все большее значение в качестве центра алмазной индустрии».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished