Всемирная федерация алмазных бирж обсуждает будущие действия лидеров алмазной индустрии на саммите азиатских бирж

29 августа 2018

Нынешняя роль Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и ее будущие действия стали одними их главных тем для обсуждения на саммите азиатских бирж, который прошел во Владивостоке, говорится в пресс-релизе, распространенном Федерацией.Президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) заявил: «Высокий уровень посещения позволил нам многого достичь во время обсуждений. Мы очень хотели бы увидеть, какую роль WFDB сыграет на мировой арене. Мы также рады, что члены делегации Кимберлийского процесса, находящиеся с визитом в России, смогли присутствовать на встрече. Руководители WFDB подтвердили, что Федерация будет поддерживать находящиеся в настоящее время на рассмотрении Систему гарантий и Стратегический план Всемирного алмазного совета (World Diamond Council).Мы также подтвердили нашу позицию о том, что единственное определение бриллиантов, которые мы принимаем - это то, которое было принято в прошлом году WFDB, Международной ассоциацией производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) , Всемирной ювелирной конфедерацией CIBJO и Международной организацией по стандартизации (International Standards Organisation).От лица участников азиатского саммита и заседания исполнительного комитета я хотел бы поблагодарить Московскую алмазную биржу (Moscow Diamond Bourse, MDB) и компанию АЛРОСА за проведение мероприятия. Я благодарю правительство дальневосточного региона Российской Федерации, глав республики Саха, Якутия и Владивостока, а также представителей министерства финансов Российской Федерации за их поддержку. Все более очевидным становится тот факт, что дальневосточный российский город приобретает все большее значение в качестве центра алмазной индустрии».