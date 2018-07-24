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Через полвека будет другая система оценки ценностей, и все природное - в том числе и бриллианты - резко пойдет вверх в цене

В рамках Года культуры Катара в России 2018 в Государственном историческом музее в Москве 11 июля отрылась выставка Музеев Катара «Жемчуг: Сокровища морей и рек», организованная Всемирным Алмазным Музеем. В своем интервью информационному агентству Rough&Polished...

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Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

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18 июня 2018

Gem Diamonds добыла одиннадцатый алмаз весом более 100 каратов с начала года

Сегодня
Новости
Gem Diamonds добыла алмаз весом 100,5 карата, чисто белого цвета типа IIa на своем руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото.
Компания сообщила в заявлении в пятницу, что последний добытый алмаз является 11-ым по счету камнем весом более 100 каратов, добытым в этом году.
Генеральный директор Gem Diamonds Клиффорд Эльфик (Clifford Elphick) заявил в начале года, что частота добычи крупных алмазов связана с текущими техническими улучшениями на руднике Летсенг.
Легенда Лесото (Lesotho Legend), алмаз исключительного качества  весом 910 каратов цвета D типа IIa, добытый 15 января и проданный 12 марта за $40 млн, является самым крупным алмазом, добытым на Летсенг до настоящего момента.

Мэтью Няунгуа, Rough&Polished

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