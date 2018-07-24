Laurelton Diamonds – Бриллиантовый тендер в Нью-Йорке и Антверпене

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Laurelton Diamonds, дочерняя компания Tiffany & Co, объявила вчера о проведении просмотров следующего Тендера Бриллиантов, который пройдет в помещениях Laurelton Diamonds в Нью-Йорке, США и Антверпене, Бельгия.На тендере будет представлен ряд отдельных камней, сертифицированных Геммологическим институтом Америки (Gemmological Institute of America, GIA), а также групповые лоты бриллиантов, сертифицированных и несертифицированных GIA. В них будут входить камни с большой градацией размеров от карата до меле.Тендер в Нью-Йорке будет проходить с 13 августа (понедельник) по 15 августа (среда), а в Антверпене – с 21 августа (вторник) по 28 августа (четверг).Laurelton Diamonds Belgium BVBA является производящей алмазы и торгующей камнями компанией, которая ведет операционную деятельность по всему миру.