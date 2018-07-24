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В рамках Года культуры Катара в России 2018 в Государственном историческом музее в Москве 11 июля отрылась выставка Музеев Катара «Жемчуг: Сокровища морей и рек», организованная Всемирным Алмазным Музеем. В своем интервью информационному агентству Rough&Polished...
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Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
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В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
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18 июня 2018
Выращенные в лаборатории камни тоже являются бриллиантами – Федеральная торговая комиссия
До этого, согласно FTC, бриллиант определяли как натуральный минерал, но на сегодняшний день такая формулировка перестала быть актуальной, так как выращенные в лаборатории камни тоже являются бриллиантами, несмотря на то что они не были сформированы в недрах земли.
Фото: De Beers
«Когда комиссия первый раз использовала определение в 1956 году, на рынке существовал только один вид продукции – натуральные камни, добытые из недр земли, - RAPAPORT процитировало заявление комиссии. – С тех пор прогресс в технологии сделал возможным создание бриллиантов в лабораториях. Эти камни имеют такие же оптические, физические и химические свойства, как и добытые алмазы. Таким образом, они тоже являются бриллиантами».
Согласно сообщению, необходимо также определить слово «культивированный», при описании выращенных камней. Для описания таких бриллиантов комиссия предлагает использовать такие слова, как «выращенный человеком», «выращенный в лаборатории», «произведенный», потому что, по мнению FTC, слово «синтетический», которое часто используется для описания выращенных в лаборатории бриллиантов, вызывает неправильные ассоциации у покупателей. Они считают, что этот термин определяет камень как ненастоящий или искусственный.
Агентство также добавило, что Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) намерена глубже изучить основные положения о ювелирных изделиях, перед тем как давать комментарии по этой теме.
Виктория Кири, Rough&Polished
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