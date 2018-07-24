Выращенные в лаборатории камни тоже являются бриллиантами – Федеральная торговая комиссия

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Фото: De Beers

Как сообщает агентство RAPAPORT, Федеральная торговая комиссия (The Federal Trade Commission, FTC) расширила определение понятия «бриллиант» в рамках нескольких изменений, внесенных в ее основные положения о ювелирных изделиях. Понятие «выращенный в лаборатории бриллиант» теперь тоже входит в определение «бриллиант».До этого, согласно FTC, бриллиант определяли как натуральный минерал, но на сегодняшний день такая формулировка перестала быть актуальной, так как выращенные в лаборатории камни тоже являются бриллиантами, несмотря на то что они не были сформированы в недрах земли.«Когда комиссия первый раз использовала определение в 1956 году, на рынке существовал только один вид продукции – натуральные камни, добытые из недр земли, - RAPAPORT процитировало заявление комиссии. – С тех пор прогресс в технологии сделал возможным создание бриллиантов в лабораториях. Эти камни имеют такие же оптические, физические и химические свойства, как и добытые алмазы. Таким образом, они тоже являются бриллиантами».Согласно сообщению, необходимо также определить слово «культивированный», при описании выращенных камней. Для описания таких бриллиантов комиссия предлагает использовать такие слова, как «выращенный человеком», «выращенный в лаборатории», «произведенный», потому что, по мнению FTC, слово «синтетический», которое часто используется для описания выращенных в лаборатории бриллиантов, вызывает неправильные ассоциации у покупателей. Они считают, что этот термин определяет камень как ненастоящий или искусственный.Агентство также добавило, что Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) намерена глубже изучить основные положения о ювелирных изделиях, перед тем как давать комментарии по этой теме.