Frontier обнаружила пересечение нового кимберлита на алмазном проекте в Южной Африке

Эксклюзив
Через полвека будет другая система оценки ценностей, и все природное - в том числе и бриллианты - резко пойдет вверх в цене
В рамках Года культуры Катара в России 2018 в Государственном историческом музее в Москве 11 июля отрылась выставка Музеев Катара «Жемчуг: Сокровища морей и рек», организованная Всемирным Алмазным Музеем. В своем интервью информационному агентству Rough&Polished...
24 июля 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Frontier обнаружила пересечение нового кимберлита на алмазном проекте в Южной Африке
Породы, сложенные из некальцикритового материала, были достигнуты на глубине 27 метров, а пробная скважина была пробурена для извлечения минимум 100 000 тонн проб.
«Теперь мы имеем быстрый доступ к первичной руде и можем провести программу по выборке проб, после этого мы обработаем полученный материал на нашей установке двойного назначения на Седибенг (Sedibeng), - заявил генеральный директор Frontier Ян Лау (Jan Louw). – Это позволит сделать подробную экономическую оценку трубки Белсбанк, а Отчет специалиста (CPR) предоставит нам возможность максимально использовать всю историческую и настоящую информацию о геологоразведке на данной местности».
Компания сообщила, что уровень содержания алмазов на трубке составляет от 10 до 30 каратов на сто тонн руды.
Самый крупный камень, полученный после обработки проб, взятых из более глубоких, сложенных из кальцикрита слоев трубки Белсбанк, имеет вес 1,45 карата, заявила Frontier.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished
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