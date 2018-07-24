Frontier обнаружила пересечение нового кимберлита на алмазном проекте в Южной Африке

Сегодня

Frontier Diamonds заявила, что обнаружила пересечение нового кимберлита в ходе бурения скважины взрывным способом на своем алмазном проекте Белсбанк (Bellsbank) в Южной Африке.

Породы, сложенные из некальцикритового материала, были достигнуты на глубине 27 метров, а пробная скважина была пробурена для извлечения минимум 100 000 тонн проб.

«Теперь мы имеем быстрый доступ к первичной руде и можем провести программу по выборке проб, после этого мы обработаем полученный материал на нашей установке двойного назначения на Седибенг (Sedibeng), - заявил генеральный директор Frontier Ян Лау (Jan Louw). – Это позволит сделать подробную экономическую оценку трубки Белсбанк, а Отчет специалиста (CPR) предоставит нам возможность максимально использовать всю историческую и настоящую информацию о геологоразведке на данной местности».

Компания сообщила, что уровень содержания алмазов на трубке составляет от 10 до 30 каратов на сто тонн руды.

Самый крупный камень, полученный после обработки проб, взятых из более глубоких, сложенных из кальцикрита слоев трубки Белсбанк, имеет вес 1,45 карата, заявила Frontier.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished



