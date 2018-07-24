Доход De Beers в первом полугодии снизился из-за увеличения расходов

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De Beers заявила, что основные доходы до вложений, налогов, падений рыночных цен и погашений (EBITDA) снизились на 9%, до $712 млн, в первой половине 2018 года по сравнению с $786 млн годом ранее. На уменьшение доходов повлияло повышение уровня расходов.Производственные расходы компании выросли на 6%, до $67 за карат, в связи с неблагоприятными изменениями обменного курса и издержками, связанными с добычей алмазов.Общая выручка De Beers составила $3,2 млрд против $3,1 млрд в прошлом году, в то время как продажи алмазов остались на той же отметке в $2,9 млрд.Средняя цена реализации алмазов увеличилась на 4%, до $162 за карат, по сравнению с показателями прошлого года в $156 за карат. Рост средней цены реализации продукции увеличился по причине роста индекса средней цены на алмазы, а также улучшений в структуре продаж.Однако De Beers сообщила, что прогноз на глобальный потребительский спрос в 2018 году остается позитивным в большинстве стран, потребляющих алмазы. Прогноз сделан исходя из перспектив мировой экономики, позитивного настроения потребителей и постоянных инвестиций в маркетинг.