Доход De Beers в первом полугодии снизился из-за увеличения расходов

Эксклюзив
Через полвека будет другая система оценки ценностей, и все природное - в том числе и бриллианты - резко пойдет вверх в цене
В рамках Года культуры Катара в России 2018 в Государственном историческом музее в Москве 11 июля отрылась выставка Музеев Катара «Жемчуг: Сокровища морей и рек», организованная Всемирным Алмазным Музеем. В своем интервью информационному агентству Rough&Polished...
24 июля 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Доход De Beers в первом полугодии снизился из-за увеличения расходов
Производственные расходы компании выросли на 6%, до $67 за карат, в связи с неблагоприятными изменениями обменного курса и издержками, связанными с добычей алмазов.
Общая выручка De Beers составила $3,2 млрд против $3,1 млрд в прошлом году, в то время как продажи алмазов остались на той же отметке в $2,9 млрд.
Средняя цена реализации алмазов увеличилась на 4%, до $162 за карат, по сравнению с показателями прошлого года в $156 за карат. Рост средней цены реализации продукции увеличился по причине роста индекса средней цены на алмазы, а также улучшений в структуре продаж.
Однако De Beers сообщила, что прогноз на глобальный потребительский спрос в 2018 году остается позитивным в большинстве стран, потребляющих алмазы. Прогноз сделан исходя из перспектив мировой экономики, позитивного настроения потребителей и постоянных инвестиций в маркетинг.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished
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