Lucapa увеличила уровень добычи на руднике Луло во втором квартале

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Sociedade Mineira Do Lulo (SML), которой на 40% владеет Lucapa Diamond и через которую она проводит свои операции по добыче алмазов, произвела во втором квартале этого года 5 058 каратов, что показывает рост на 20% по сравнению с 4 203 каратами, добытыми годом ранее.

Согласно данным Lucapa, на руднике продолжалась добыча крупных и особо ценных алмазов в течение рассматриваемого периода. Количество алмазов специальных размеров выросло с 7% до 61%, таким образом, в первой половине 2018 года было добыто всего 118 алмазов специального размера.

Компания заявила, что общая масса камней специального размера, добытых во втором квартале, увеличилась на 18%, до 1 412 каратов, и, следовательно, на 22%, до 2 838 каратов, в первом полугодии.

SML заработала $5 млн с 3 413 каратов алмазов, реализованных в течение второго квартала. Средняя цена за карат составила $1 479.

В первом полугодии компания реализовала продукции на $15,9 млн по средней цене $1 642 за карат.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished