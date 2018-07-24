Экспорт бриллиантов из Израиля снизился

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Экспорт бриллиантов из Израиля снизи лся на 6% в первом полугодии, согласно данным министерства индустрии, торговли и труда, говорится на портале diamonds.net. Уровень экспорта бриллиантовой продукции страны уже четвертый раз подряд падает в первой половине года.

Объем экспорта снизился на 5%, а средняя цена упала на 1%. В стране также снизился уровень общей стоимости алмазов в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Израиль экспортирует намного больше продукции за первые шесть месяцев, чем во втором полугодии, так как ритейлеры пополняют свои запасы в начале года после праздников.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



