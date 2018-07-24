Экспорт бриллиантов из Израиля снизился

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Через полвека будет другая система оценки ценностей, и все природное - в том числе и бриллианты - резко пойдет вверх в цене

В рамках Года культуры Катара в России 2018 в Государственном историческом музее в Москве 11 июля отрылась выставка Музеев Катара «Жемчуг: Сокровища морей и рек», организованная Всемирным Алмазным Музеем. В своем интервью информационному агентству Rough&Polished...

24 июля 2018

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

09 июля 2018

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

02 июля 2018

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

18 июня 2018

Экспорт бриллиантов из Израиля снизился

Сегодня
Новости
Экспорт бриллиантов из Израиля снизи лся на 6% в первом полугодии, согласно данным министерства индустрии, торговли и труда, говорится на портале diamonds.net. Уровень экспорта бриллиантовой продукции страны уже четвертый раз подряд падает в первой половине года.
Объем экспорта снизился на 5%, а средняя цена упала на 1%. В стране также снизился уровень общей стоимости алмазов в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2017 года.
Израиль экспортирует намного больше продукции за первые шесть месяцев, чем во втором полугодии, так как ритейлеры пополняют свои запасы в начале года после праздников.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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