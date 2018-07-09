Представители крупных инвесторов ознакомятся с производственной деятельностью «Севералмаза»

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Через полвека будет другая система оценки ценностей, и все природное - в том числе и бриллианты - резко пойдет вверх в цене

В рамках Года культуры Катара в России 2018 в Государственном историческом музее в Москве 11 июля отрылась выставка Музеев Катара «Жемчуг: Сокровища морей и рек», организованная Всемирным Алмазным Музеем. В своем интервью информационному агентству Rough&Polished...

Вчера

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

09 июля 2018

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

02 июля 2018

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

18 июня 2018

Представители крупных инвесторов ознакомятся с производственной деятельностью «Севералмаза»

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В эту пятницу представители 10 крупнейших российских и международных инвестиционных фондов и инвестбанков посетят объекты ПАО «Севералмаз» с целью ознакомления с производственной деятельностью компании.
Гостями предприятия станут аналитики и портфельные управляющие таких компаний, как Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, HSBC, VTB Capital, April Capital и др.
«Ознакомительные визиты на производственные объекты АЛРОСА являются важной частью работы с действующими и потенциальными инвесторами компании. Для нас важно, чтобы они имели возможность своими глазами увидеть основные технологические процессы, получить объективное представление о состоянии производства, оценить эффективность применяемых технологий, степень автоматизации и, конечно, безопасности работ», − говорит заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
ПАО «Севералмаз» является дочерним предприятием АЛРОСА и разрабатывает трубки «Архангельская» и «Карпинского-1» в Архангельской области.

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