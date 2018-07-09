De Beers переселяет 200 слонов из Южной Африки в Мозамбик

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De Beers сообщила, что компания перевезет 200 слонов через 1 500 км из своего заповедника Venetia Limpopo Nature Reserve (VLNR) в Южной Африке в Мозамбик.

Этот шаг поможет восстановить популяцию слонов в Мозамбике.

«Это переселение является результатом большой ответственности, которую мы несем, а также частью более широкой программы по вложению инвестиций в новые и новаторские способы защиты мира природы», - заявил генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

На первом этапе программы по переселению в этом месяце и в августе будет транспортировано около 60 слонов из VLNR в национальный парк Zinave National Park в Мозамбике.

Оставшиеся слоны в следующем году будут перемещены в природоохранные зоны в Мозамбике, где есть достаточно территории для слонов.

VLNR, который покрывает 32 000 га, может вмещать только 60 слонов без вреда для окружающей экосистемы.

В настоящее время в заповеднике находится 270 слонов в результате естественного роста их популяции. Таким образом, нахождение слонов в заповеднике наносит вред окружающей экосистеме, в которой должны размножаться разные виды диких животных.

«Для баланса экосистемы территорию должны заселять разные виды флоры и фауны, - сообщил генеральный директор Peace Parks Foundation Вернер Майбург (Werner Myburgh). – Если вы выселите один вид, например слонов, по всей системе пойдет цепная реакция. Реинтродукция слонов в Мозамбик еще на один шаг приблизит нас к достижению нашей мечты восстановить ландшафт и установить непрерывную связь плавной миграции дикой природы между парками заповедной зоны Great Limpopo Transfrontier Conservation Area».

De Beers также предоставит $500 000 фонду Peace Parks Foundation в течение следующих пяти лет для борьбы с браконьерством.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished



