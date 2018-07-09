Банковая финансовая поддержка сектора драгоценных камней и ювелирных изделий снизилась на 10% - GJEPC

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Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) сообщил в заявлении, что банковское финансирование сектора драгоценных камней и ювелирных изделий снизилось по крайней мере на 10%, что негативным образом отразится на экспорте продукции из страны. Согласно данным GJEPC, экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии снизился на 8,84% за период с апреля по июнь 2018, до $10,1 млрд, по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда экспорт составил $11,1 млрд.

Прамод Агравал (Pramod Agrawal), председатель GJEPC, заявил: «Совет принимает все возможные меры для саморегулирования отрасли и укрепления доверия среди ключевых участников с помощью ряда реформ. Однако отрасль в настоящий момент переживает что-то вроде кризиса, так как банки ограничили займы трейдерам и запрашивают дополнительное обеспечение и обширную документацию. В таком сценарии индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий, экспорт которой оценивается в размере $41 млрд, будет постепенно снижаться в 2018-2019 финансовом году. Мы надеемся, что государство вмешается и обеспечит помощь испытывающей финансовые трудности отрасли, которая вносит 7% к ВВП. Настало время вернуть схему субсидирования процентов для того, чтобы способствовать благоприятным условиям ведения бизнеса».

Колин Шах (Colin Shah), вице-председатель GJEPC, сообщил: «Банковское финансирование является единственной надеждой индустрии, а любое снижение в показателях негативным образом отразится на объеме экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий. После всех предпринятых попыток обеспечить финансирование подлинным игрокам индустрии банки настаивают на схеме дисконтирования, они хотят, чтобы все счета клиентов проходили через банки, что будет препятствовать развитию взаимоотношений с клиентами, а также потоку средств на ежедневной основе. Банки также сняли все льготы с комиссионных сборов за оценку товара, в связи с чем затраты на финансирование поднялись. После этого случая банки и другие финансовые организации стали придерживаться более строгих правил и настаивать на большем дополнительном обеспечении перед тем, как предложить банковское финансирование».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



