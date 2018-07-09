Банковая финансовая поддержка сектора драгоценных камней и ювелирных изделий снизилась на 10% - GJEPC

Эксклюзив
Через полвека будет другая система оценки ценностей, и все природное - в том числе и бриллианты - резко пойдет вверх в цене
В рамках Года культуры Катара в России 2018 в Государственном историческом музее в Москве 11 июля отрылась выставка Музеев Катара «Жемчуг: Сокровища морей и рек», организованная Всемирным Алмазным Музеем. В своем интервью информационному агентству Rough&Polished...
Вчера
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Банковая финансовая поддержка сектора драгоценных камней и ювелирных изделий снизилась на 10% - GJEPC
Прамод Агравал (Pramod Agrawal), председатель GJEPC, заявил: «Совет принимает все возможные меры для саморегулирования отрасли и укрепления доверия среди ключевых участников с помощью ряда реформ. Однако отрасль в настоящий момент переживает что-то вроде кризиса, так как банки ограничили займы трейдерам и запрашивают дополнительное обеспечение и обширную документацию. В таком сценарии индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий, экспорт которой оценивается в размере $41 млрд, будет постепенно снижаться в 2018-2019 финансовом году. Мы надеемся, что государство вмешается и обеспечит помощь испытывающей финансовые трудности отрасли, которая вносит 7% к ВВП. Настало время вернуть схему субсидирования процентов для того, чтобы способствовать благоприятным условиям ведения бизнеса».
Колин Шах (Colin Shah), вице-председатель GJEPC, сообщил: «Банковское финансирование является единственной надеждой индустрии, а любое снижение в показателях негативным образом отразится на объеме экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий. После всех предпринятых попыток обеспечить финансирование подлинным игрокам индустрии банки настаивают на схеме дисконтирования, они хотят, чтобы все счета клиентов проходили через банки, что будет препятствовать развитию взаимоотношений с клиентами, а также потоку средств на ежедневной основе. Банки также сняли все льготы с комиссионных сборов за оценку товара, в связи с чем затраты на финансирование поднялись. После этого случая банки и другие финансовые организации стали придерживаться более строгих правил и настаивать на большем дополнительном обеспечении перед тем, как предложить банковское финансирование».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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