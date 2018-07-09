Lucapa получила $2 млн от первых продаж алмазов с Луло во втором полугодии

Сегодня

Lucapa Diamond сообщила, что первые продажи алмазов, добытых на аллювиальных месторождениях на проекте Луло (Lulo) в Анголе, которым она владеет вместе с Endiama и Rosas & Petalas, принесли компании $2 млн.





Фото: Lucapa Diamond





Lucapa заявила, что реализовала 2 527 каратов по средней цене $800 за карат.

В июльских продажах не участвовали четыре белых алмаза специальных размеров и розовый алмаз специального размера, которые будут выставлены на продажу позднее в этом году, сообщила компания.

В список алмазов специальных размеров входят три белых и один цветной камень специальных размеров, добытые в первой половине 2018 года, а также алмаз массой 114 каратов, который был добыт в начале месяца.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished