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Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

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13 июня 2018

Lucapa получила $2 млн от первых продаж алмазов с Луло во втором полугодии

Сегодня
Новости

Lucapa Diamond сообщила, что первые продажи алмазов, добытых на аллювиальных месторождениях на проекте Луло (Lulo) в Анголе, которым она владеет вместе с Endiama и Rosas & Petalas, принесли компании $2 млн.

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Фото: Lucapa Diamond


Lucapa заявила, что реализовала 2 527 каратов по средней цене $800 за карат.
В июльских продажах не участвовали четыре белых алмаза специальных размеров и розовый алмаз специального размера, которые будут выставлены на продажу позднее в этом году, сообщила компания.
В список алмазов специальных размеров входят три белых и один цветной камень специальных размеров, добытые в первой половине 2018 года, а также алмаз массой 114 каратов, который был добыт в начале месяца.

Мэтью Няунгуа, Rough&Polished

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