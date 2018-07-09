Всемирный алмазный совет совершил первый визит в Анголу вне рамок официальных заседаний Кимберлийского процесса

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Руководители Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) на прошлой неделе совершили деловой визит в Анголу для проведения ряда встреч с акционерами компаний, вовлеченных в Кимберлийский процесс. Исполняющий обязанности президента WDC Стефан Фишлер ( Stephane Fischler) и исполнительный директор Мари-Шанталь Канинда (Marie-Chantal Kaninda) совершили поездку по приглашению ангольских властей. Это был первый раз, когда WDC приехал с миссией в Анголу вне рамок официальных заседаний КП. Заседания являются частью более широких мер, которые предпринимают участники алмазно-бриллиантовой индустрии для того, чтобы способствовать повышению осведомленности о задачах и возможностях африканских стран в рамках их вовлеченности в КП. Поездка состоялась после встречи в Антверпене в начале этого года между WDC, Антверпенским всемирным алмазным центром ( Antwerp World Diamond Center, AWDC) и президентом Анголы. Также WDC недавно совершил визит с участниками КП в Демократическую Республику Конго.







Руководители WDC проводят встречу с участниками КП в Анголе. Слева направо: Эстанислау Буйо (Estanislao Buio), исполнительный секретарь Национальной комиссии КП; Стефан Фишлер, исполняющий обязанности президента WDC, Мари-Шанталь Канинда, исполнительный директор WDC; Хосе Ганга Младший ( José Ganga Junior), президент совета директоров Endiama E.P.; Пауло Мвика (Paolo Mvika), координатор Национальной комиссии КП. Фото: WDC.

Согласно оценкам, на африканские страны приходится производства 60% алмазов в мире. В Анголе алмазы стоят на втором месте по объему экспортируемой продукции. За весь 2017 год от экспорта алмазов Ангола получила валовые поступления в размере $1,1 млрд.*

«Осознавая, что алмазы являются таким значимым продуктом для экономики Африки, я еще раз подчеркиваю то, насколько важно вникать и действовать напрямую не только для того, чтобы способствовать созданию мировой алмазной индустрии на устойчивой основе, но и для создания такой отрасли, которая бы привносила в местное сообщество социальные и экономические привилегии, которые оно по праву заслуживает, и обеспечивала справедливое распределение доходов среди властей Африки и их торговых партнеров, - заявил Стефан Фишлер, исполняющий обязанности президента WDC. – Эта миссия является еще одним примером нашей приверженности этому процессу и соблюдению нашей общей обязанности заботиться о местных сообществах, где производятся алмазы, а также о международных потребителях».

Руководителей WDC приняли представители Координационного центра КП в Анголе - мистер Эстанилслау Буйо, исполнительный секретарь, и мистер Пауло Мвика, координатор. Координационный центр КП является частью Национальной комиссии КП и выступает в роли официального представительства КП в соответствующей стране.

Во время миссии господин Фишлер и госпожа Канинда встретились с Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), министром природных ресурсов и нефти Анголы.

Они также провели встречи с господином Эухенио П. Браво Да Росой (Eugenio P. Bravo Da Rosa), президентом совета директоров SODIAM, государственной компанией по маркетингу алмазов, и господином Хосе Гангой Младшим, президентом совета директоров Endiama E.P., Empresa Nacional de Diamantes E.P., государственной алмазной компании, обладающей эксклюзивными правами на добычу алмазов в Анголе.

По приглашению министра по делам горной добычи руководители WDC посетили ангольский гранильный завод.

Во время индивидуальных бесед с акционерами КП основное внимание уделялось текущей реформе КП, включая обсуждение задач и возможностей, относящихся к сфере охвата понятия конфликтных алмазов.

WDC и ангольские акционеры подробно обсудили предпринимаемые на сегодняшний день в Анголе попытки формализировать сектор старательской добычи алмазов. Меры предпринимаются в рамках программы страны по улучшению ее международного положения по производству и сбыту алмазов.

Старательская добыча – область повешенного внимания во всем мире. Несмотря на то что она представляет всего 20% по объему от мирового объема добычи алмазов (80% является результатом промышленного производства), это область, где можно добиться большого прогресса в отношении безопасности, защиты и справедливой оплаты труда горняков и их семей.

В этой связи на повестке дня были вопросы, связанные с местными и региональными условиями, а также были предложены идеи и возможности решения этих задач, например, Региональный подход, предложенный Рабочей группой КП по производству аллювиальных алмазов (KP Working Group on Artisanal and Alluvial Production).

Обсуждения завершились выражением широкого одобрения реформы КП ангольскими представителями. Они также поддержали идею создания Постоянного секретариата КП.

«Мы очень рады, что наши визиты в Демократическую Республику Конго и следом в Анголу прошли удачно, - сообщила госпожа Канинда. – Мы почувствовали большую поддержу сторон, с которыми мы встречались, и мы видим, что они осознают необходимость прогресса в нашей сфере. Мы приветствуем открытый и искренний характер дискуссий и благодарны за теплое и щедрое гостеприимство. Поскольку мы начинаем планировать следующие визиты в другие африканские страны для повышения осведомленности о производстве алмазов горняками-старателями, я уверена, что вместе мы добьемся процветания наций, сообществ и людей, добывающих алмазы».



*Источник: www.paulzimnisky.com/chart-of-diamond-production-by-nation