Firestone достигла целевого показателя производства на руднике Ликхобонг

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Firestone Diamonds заявила, что произвела 263 512 каратов алмазов на руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото в четвертом квартале, что показывает рост на 36,8% по сравнению с третьим кварталом, когда уровень добычи достиг 192 604 каратов.

Общий объем добычи компании достиг 835 832 карата. Этот показатель соответствует производственному плану, который предполагал, что общий объем добытых алмазов будет в пределах от 800 000 до 850 000 каратов.

Firestone сообщила, что 114 камней весом более 10,8 карата были добыты в течение четвертого квартала, но среднее качество камней было немного ниже ожидаемого, так как было добыто мало ценных камней.

«В четвертом квартале мы достигли рекордного уровня производства. Мы смогли получить доступ к блокам рудника с высоким содержанием алмазов, и благодаря отличным операционным показателям мы смогли добиться рекордного уровня производства», - заявил генеральный директор компании Пол Босма (Paul Bosma).

Компания достигла уровня содержания алмазов, который составил 25,7 карата на сто тонн руды в четвертом квартале, против 22,2 карата на сто тонн руды в третьем квартале.

«Как и прежде, средняя цена за карат во многом зависит от количества камней особой категории, которые именно в этом квартале нам попадались крайне редко, - добавил глава компании. – Однако у нас есть все основания быть оптимистичными, учитывая части рудной породы, которые мы собираемся разрабатывать в течение следующих 12 месяцев».

Между тем Firestone заявила, что реализовала 261 985 каратов в этом квартале по средней цене $71 за карат, получив прибыль в размере $18,6 млн по сравнению с $17,6 млн, которые она получила в третьем квартале. Средняя цена алмазов была ниже, чем в предыдущем квартале, когда она составила $81 за карат, в основном по причине того, что большинство камней было категории рядовой продукции, а камни особой категории встречались крайне редко.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished