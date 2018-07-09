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13 июня 2018

Petra увеличивает производство и прибыль в 2018 финансовом году

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Petra Diamonds заявила, что годовая добыча компании выросла на 15%, до 4,6 млн каратов, по сравнению с 4 млн каратов, которые компания добыла годом ранее, что способствовало росту прибыли, которая увеличилась на 21%, до $576,4 млн.

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Фото: Petra Diamonds


Оперативные расходы компании соответствовали ожиданиям, несмотря на инфляционные факторы, а также дополнительные расходы, которые понесло совместное предприятие KEM в Южной Африке, сообщила Petra.
«2018 финансовый год продолжает уверенно приносить доход для компании после проблем в 2017 финансовом году и первом полугодии 2018 года, что обеспечивает твердую основу для нашего производства, которое поддерживается высоким уровнем безопасности, - заявил генеральный директор компании Йохан Диппенаар (Johan Dippenaar). – В будущем компания сосредоточится на продолжении оптимизации объемов производства и структур расходов на наших проектах для максимального увеличения поступлений денежных средств».
Ожидается, что уровень производства в 2019 финансовом году составит около 4,6-4,8 млн каратов.
Однако уровень добычи составит 3,8-4 млн каратов без учета совместного производства KEM, которое Petra хочет продать.
Чистая задолженность компании снизилась до $436,1 млн по состоянию на 30 июня 2018 года по сравнению с прошлым годом, когда она составила $513,9 млн.

Мэтью Няунгуа, Rough&Polished

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