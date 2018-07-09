Операционные результаты за 2 кв. 2018 года

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«АЛРОСА», мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает о производственных результатах и предварительных результатах продаж за 2 кв. 2018 г.

Ключевые показатели 2 кв. 2018 г.:

• Добыча алмазов выросла на 15% кв/кв (-18% г/г) до 8,5 млн карат, что связано с сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях и постепенным выходом на проектные показатели ранее запущенных активов – подземного рудника «Удачный» и «Севералмаз».

• Относительно 2 кв. 2017 г. снижение добычи обусловлено выбытием из обработки руды с трубки «Мир», снижением алмазоносности рудного сырья глубоких горизонтов трубки «Интернациональная», а также увеличением доли обработки руды с более низким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная» и подземного рудника трубки «Айхал» Айхальского ГОКа.

• Обработка руды и песков составила 10,1 млн тонн, увеличившись на 77% кв/кв

(+1% г/г) в связи с сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях (+4,4 млн т) при стабильном уровне добычи руды.

• Среднее содержание алмазов в руде по Группе снизилось на 35% кв/кв (-18% г/г) до 0,84 карат/т, что в основном связано c сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях «Алмазы Анабара» с более низким содержанием алмазов, снижением содержания на россыпных месторождениях Мирнинского ГОКа.

• Продажи алмазов Группы АЛРОСА (не включая продажи бриллиантов) во 2 кв. 2018 г. составили 9,0 млн карат (-32% кв/кв), в том числе 6, млн карат алмазов ювелирного качества (-38% кв/кв) и 2,7 млн карат алмазов технического качества (-16% кв/кв).

• Запасы на конец 2 кв. 2018 г. снизились на 11% кв/кв (-23% г/г) до 11 млн карат на фоне устойчивого спроса на рынке на весь ассортимент алмазной продукции.

• Рост средних цен реализации на алмазы ювелирного качества: по результатам продаж в апреле-июне средние цены реализации* (с учетом изменения структуры продаж) выросли на 6% кв/кв (+18% г/г) до $164/карат, что связано с улучшением структуры продаж, стабильным спросом и низким запасов у потребителей – предприятий гранильного сектора.

• Продажи в денежном выражении (не включая продажи бриллиантов) снизились на 33% кв/кв до $1,057 млрд. Продажи бриллиантов во 2 кв. 2018 г. составили $26,2 млн: +11% кв/кв и +15% г/г.

• Прогноз на 2018 г.: оценка производства ожидается без изменений на уровне 36,6 млн карат (-8% г/г).

* На изменение средних цен реализации (выручка от продаж, деленная на объем реализации в каратах) оказывает влияние также изменение структуры реализованной продукции в отчетный период.

• По оценке Компании, продажи ювелирных изделий с бриллиантами (ЮБИ) выросли за первые три месяца 2018 г. на +7%, при этом был зафиксирован рост продаж на всех ключевых рынках потребления ювелирных изделий на фоне улучшения потребительских настроений и благоприятной макроэкономической ситуации.

• Продажи ЮБИ на крупнейшем рынке – Северной Америке (США и Канада) – увеличились на +5% г/г. Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли на +11% г/г. прежде всего за счет роста продаж на материковом Китае, а также укрепления спроса в Гонконге и Южной Корее за счет роста туристического потока. В Европе продажи в долларовом эквиваленте увеличились на +14%, что главным образом связано со значительным укреплением курса евро.

• Во 2 кв. 2018 г. на рынке отмечался стабильный спрос почти на весь ассортимент алмазной продукции, что было связано как с сокращением объемов предложения алмазов компаниями сектора на фоне «нормальных» уровней запасов у потребителей, так и с продолжающимся ростом спроса на ювелирную продукцию на основных рынках сбыта – в частности в США, Европе и в Китае. В результате влияния данных факторов традиционный сезонный спад спроса во 2 кв. в этом году отсутствовал.

