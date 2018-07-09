Sarine Technologies Ltd открывает новую лабораторию в Мумбае

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Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

09 июля 2018

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

02 июля 2018

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

18 июня 2018

Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика».  Кроме того, были рассмотрены...

13 июня 2018

Sarine Technologies Ltd открывает новую лабораторию в Мумбае

Сегодня
Новости
Sarine Technologies Ltd провела мероприятие, посвященное официальному открытию лаборатории Sarine Technology Lab в Мумбае. Событие прошло 10 июля в гостинице «Софитель» (Sofitel Mumbai BKC). Во время открытия генеральный директор Sarine Group Дэвид Блок (David Block) провел презентацию о лаборатории Sarine и об изменениях, которые она привносит в алмазную индустрию. Лидеры отрасли благосклонно восприняли новшества, которые лаборатория внедряет с помощью своего подхода, основанного на технологии искусственного интеллекта, а также выразили свой энтузиазм по отношению к преобразованиям, которые охватили отрасль.

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Фото: Sarine


Дэвид Блок отметил: «Объективные отчеты по характеристикам камней играют важную роль в нашей отрасли, позволяя более эффективно использовать торговые связи и предоставляя потребителям приобретать продукцию с большей уверенностью. Мы рады быть лидерами в сфере эволюции технологий в ювелирной отрасли, в которой теперь значительно увеличатся точность и воспроизводимость результатов. Открытие лаборатории в Индии – это важный и радостный этап для Sarine, которая продолжает поддерживать лидерство Индии в производстве бриллиантов и торговле камнями на протяжении последних трех десятилетий.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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