Sarine Technologies Ltd открывает новую лабораторию в Мумбае

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Фото: Sarine

Sarine Technologies Ltd провела мероприятие, посвященное официальному открытию лаборатории Sarine Technology Lab в Мумбае. Событие прошло 10 июля в гостинице «Софитель» (Sofitel Mumbai BKC). Во время открытия генеральный директор Sarine Group Дэвид Блок (David Block) провел презентацию о лаборатории Sarine и об изменениях, которые она привносит в алмазную индустрию. Лидеры отрасли благосклонно восприняли новшества, которые лаборатория внедряет с помощью своего подхода, основанного на технологии искусственного интеллекта, а также выразили свой энтузиазм по отношению к преобразованиям, которые охватили отрасль.Дэвид Блок отметил: «Объективные отчеты по характеристикам камней играют важную роль в нашей отрасли, позволяя более эффективно использовать торговые связи и предоставляя потребителям приобретать продукцию с большей уверенностью. Мы рады быть лидерами в сфере эволюции технологий в ювелирной отрасли, в которой теперь значительно увеличатся точность и воспроизводимость результатов. Открытие лаборатории в Индии – это важный и радостный этап для Sarine, которая продолжает поддерживать лидерство Индии в производстве бриллиантов и торговле камнями на протяжении последних трех десятилетий.