Mountain Province увеличивает объем добычи алмазов во втором квартале до 1,9 млн каратов

Сегодня

Объем добычи канадской компании Mountain Province Diamonds во втором квартале вырос на 20%, до 1,9 млн каратов, по сравнению с 1,6 млн каратов, добытых годом ранее.

Алмазы были получены из руды со средним содержанием камней 2,15 карата на тонну, что на 2% больше, чем 2,1 карата, которые в среднем содержались в руде в прошлом году.

Компания заявила, что на сегодняшний день объем добычи Mountain Province составляет 3,6 млн каратов.

«Производственные показатели второго квартала продолжают демонстрировать хорошие результаты, поддерживая тенденцию отличного темпа добычи, который установила команда рудника Гачо Куэй (Gahcho Kue), соблюдая меры безопасности и увеличивая производство на устойчивой основе, - сообщил генеральный директор компании Стюарт Браун. – Мы надеемся, что этот темп добычи сохранится во втором полугодии. Нас радует, что уровень добычи продолжает показывать хорошие результаты, так как рудник начинает входить в устойчивую стадию постоянно растущего производства».

Mountain Province заявила, что положение компании остается устойчивым для того, чтобы достигнуть высшего уровня плана добычи алмазов 2018 года, который составляет 6,3-6,6 млн каратов.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished



