Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Mountain Province увеличивает объем добычи алмазов во втором квартале до 1,9 млн каратов
Алмазы были получены из руды со средним содержанием камней 2,15 карата на тонну, что на 2% больше, чем 2,1 карата, которые в среднем содержались в руде в прошлом году.
Компания заявила, что на сегодняшний день объем добычи Mountain Province составляет 3,6 млн каратов.
«Производственные показатели второго квартала продолжают демонстрировать хорошие результаты, поддерживая тенденцию отличного темпа добычи, который установила команда рудника Гачо Куэй (Gahcho Kue), соблюдая меры безопасности и увеличивая производство на устойчивой основе, - сообщил генеральный директор компании Стюарт Браун. – Мы надеемся, что этот темп добычи сохранится во втором полугодии. Нас радует, что уровень добычи продолжает показывать хорошие результаты, так как рудник начинает входить в устойчивую стадию постоянно растущего производства».
Mountain Province заявила, что положение компании остается устойчивым для того, чтобы достигнуть высшего уровня плана добычи алмазов 2018 года, который составляет 6,3-6,6 млн каратов.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished
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