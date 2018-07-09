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Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

09 июля 2018

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

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В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

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Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

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Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

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13 июня 2018

De Beers приобретет Peregrine Diamonds за $81 млн

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Новости

De Beers готова полностью приобрести все эмиссии Peregrine Diamonds, которая владеет алмазным проектом Чидлиак (Chidliak) в канадской провинции Нунавут, за 107 млн канадских долларов ($81 млн).
Сделка пройдет по плану реорганизации, проведение которого назначено на сентябрь.
De Beers заявила, что совет директоров Peregrine «единогласно» порекомендовал держателям ценных бумаг компании проведение сделки.
«Чидлиак имеет значительный потенциал для развития и станет отличным дополнением к нашему портфелю акций, - сообщил генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver). – Пока прогноз на потребительский спрос остается многообещающим, мы ищем новые возможности инвестировать в наш потенциальный источник поставок, а также надеемся увеличить наш портфель акций в Канаде и работать с партнерами по горному сообществу в провинции Нунавут, по мере того как мы расширяем наш проект».
Месторождение Чидлиак было обнаружено в 2008 году, и на проекте были идентифицированы 74 кимберлитовые трубки, включая трубки CH-6 и CH-7, которые представляют собой основный участки, где в настоящий момент проводится первая фаза программы по разработке месторождений.
Прогнозные ресурсы программы добычи алмазов составляют более 22 млн каратов.

Мэтью Няунгуа, Rough&Polished

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