De Beers приобретет Peregrine Diamonds за $81 млн

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De Beers готова полностью приобрести все эмиссии Peregrine Diamonds, которая владеет алмазным проектом Чидлиак (Chidliak) в канадской провинции Нунавут, за 107 млн канадских долларов ($81 млн).

Сделка пройдет по плану реорганизации, проведение которого назначено на сентябрь.

De Beers заявила, что совет директоров Peregrine «единогласно» порекомендовал держателям ценных бумаг компании проведение сделки.

«Чидлиак имеет значительный потенциал для развития и станет отличным дополнением к нашему портфелю акций, - сообщил генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver). – Пока прогноз на потребительский спрос остается многообещающим, мы ищем новые возможности инвестировать в наш потенциальный источник поставок, а также надеемся увеличить наш портфель акций в Канаде и работать с партнерами по горному сообществу в провинции Нунавут, по мере того как мы расширяем наш проект».

Месторождение Чидлиак было обнаружено в 2008 году, и на проекте были идентифицированы 74 кимберлитовые трубки, включая трубки CH-6 и CH-7, которые представляют собой основный участки, где в настоящий момент проводится первая фаза программы по разработке месторождений.

Прогнозные ресурсы программы добычи алмазов составляют более 22 млн каратов.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished