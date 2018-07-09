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Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

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Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

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В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

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13 июня 2018

Глубина карьера на месторождении трубки «Заря» достигла 100 метров

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news_18072018_alrosa.gifГорно-капитальные работы на новом алмазном месторождении АК «АЛРОСА» (ПАО) «Заря» в Республике Саха (Якутия), начавшиеся в июне 2016 года, входят в завершающую стадию. За два года с карьера вывезли 10 млн кубометров вскрышной породы, а глубина карьера достигла 100 метров. Добыча алмазов, как и планировалось, начнется уже в следующем году.
Горные работы на месторождении «Заря» осуществляет Айхальский ГОК АЛРОСА. Потенциал месторождения оценивается в 3,5 млн каратов алмазов стоимостью более 1 млрд долларов США. Его отработка позволит заместить выпадающие запасы трубки «Комсомольская», добычные работы на которой близятся к завершению.
«Объем вывезенных с «Зари» вскрышных пород на сегодняшний день составил уже 10 млн кубометров, а глубина карьера достигла 100 метров. До кимберлитовой руды остается еще 20 метров вскрышных пород. Параллельно идут работы по обустройству месторождения. В этом году будет завершено строительство водоотводных канав, монтаж и наладка насосной установки. Строительство карьера планируется завершить в 2019 году. На проектную мощность – 1,250 млн тонн руды в год − карьер планируется вывести в 2021 году», − рассказал заместитель начальника по производству карьера «Комсомольский» Тимофей Баишев.
Отработка месторождения предусматривается до глубины 300 метров с добычей 12 миллионов тонн руды. Окончание отработки запасов открытым способом планируется в 2030 году. Среднее содержание алмазов оценивается в 0,28 карата на тонну руды. Общий объем инвестиций составит порядка 12 млрд рублей. В работах на карьере задействовано около 130 человек.
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