Глубина карьера на месторождении трубки «Заря» достигла 100 метров

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Горно-капитальные работы на новом алмазном месторождении АК «АЛРОСА» (ПАО) «Заря» в Республике Саха (Якутия), начавшиеся в июне 2016 года, входят в завершающую стадию. За два года с карьера вывезли 10 млн кубометров вскрышной породы, а глубина карьера достигла 100 метров. Добыча алмазов, как и планировалось, начнется уже в следующем году.Горные работы на месторождении «Заря» осуществляет Айхальский ГОК АЛРОСА. Потенциал месторождения оценивается в 3,5 млн каратов алмазов стоимостью более 1 млрд долларов США. Его отработка позволит заместить выпадающие запасы трубки «Комсомольская», добычные работы на которой близятся к завершению.«Объем вывезенных с «Зари» вскрышных пород на сегодняшний день составил уже 10 млн кубометров, а глубина карьера достигла 100 метров. До кимберлитовой руды остается еще 20 метров вскрышных пород. Параллельно идут работы по обустройству месторождения. В этом году будет завершено строительство водоотводных канав, монтаж и наладка насосной установки. Строительство карьера планируется завершить в 2019 году. На проектную мощность – 1,250 млн тонн руды в год − карьер планируется вывести в 2021 году», − рассказал заместитель начальника по производству карьера «Комсомольский» Тимофей Баишев.Отработка месторождения предусматривается до глубины 300 метров с добычей 12 миллионов тонн руды. Окончание отработки запасов открытым способом планируется в 2030 году. Среднее содержание алмазов оценивается в 0,28 карата на тонну руды. Общий объем инвестиций составит порядка 12 млрд рублей. В работах на карьере задействовано около 130 человек.