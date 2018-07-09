Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Глубина карьера на месторождении трубки «Заря» достигла 100 метров
Горные работы на месторождении «Заря» осуществляет Айхальский ГОК АЛРОСА. Потенциал месторождения оценивается в 3,5 млн каратов алмазов стоимостью более 1 млрд долларов США. Его отработка позволит заместить выпадающие запасы трубки «Комсомольская», добычные работы на которой близятся к завершению.
«Объем вывезенных с «Зари» вскрышных пород на сегодняшний день составил уже 10 млн кубометров, а глубина карьера достигла 100 метров. До кимберлитовой руды остается еще 20 метров вскрышных пород. Параллельно идут работы по обустройству месторождения. В этом году будет завершено строительство водоотводных канав, монтаж и наладка насосной установки. Строительство карьера планируется завершить в 2019 году. На проектную мощность – 1,250 млн тонн руды в год − карьер планируется вывести в 2021 году», − рассказал заместитель начальника по производству карьера «Комсомольский» Тимофей Баишев.
Отработка месторождения предусматривается до глубины 300 метров с добычей 12 миллионов тонн руды. Окончание отработки запасов открытым способом планируется в 2030 году. Среднее содержание алмазов оценивается в 0,28 карата на тонну руды. Общий объем инвестиций составит порядка 12 млрд рублей. В работах на карьере задействовано около 130 человек.
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