Эксклюзив
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13 июня 2018
De Beers повышает уровень добычи алмазов во втором квартале до 9 млн каратов
Debswana в Ботсване зарегистрировала увеличение производства до 6,3 млн каратов на фоне более стабильных торговых условий.
Объем добычи в Канаде вырос на 17%, до 1,2 млн каратов, благодаря завершению наращивания производства на Гачо Куэй (Gahcho Kué).
В Namdeb Holdings в Намибии значительно увеличился объем добычи алмазов на 23%, до 500 000 каратов, благодаря доступу к руде с увеличивающимся количеством алмазов в наземных операциях и оптимизации техники в морских программах по бурению.
Однако уровень добычи De Beers в Южной Африке упал на 28%, до 1 млн каратов, в результате приостановки производства на руднике Венеция (Venetia) после рокового инцидента в Марте.
Anglo American также заявила, что объемы продаж алмазов De Beers составили 10 млн каратов после трех циклов продаж во втором квартале по сравнению с 5,9 млн каратов, реализованных во время двух циклов продаж во втором квартале прошлого года.
«Наряду с большим количеством циклов продаж за рассматриваемый период объем продаж вырос благодаря позитивному настроению на рынке на фоне роста потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в конце 2017 года и позитивного прогноза в дальнейшем», - заявила компания.
Anglo сообщила, что в первой половине 2018 года средняя цена реализации алмазов выросла на 4%, до $162 за карат, по сравнению с $156 за карат годом ранее по причине роста индекса средней цены на алмазы на 1,6%, а также улучшения ассортимента.
Годовой прогноз объема производства De Beers остался без изменений на уровне 34-36 млн каратов, в зависимости от условий торговли.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished
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