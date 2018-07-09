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13 июня 2018

Pangolin приобрела значительную долю на кимберлите АК10

Сегодня
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Pangolin Diamonds подписала сделку по совместному предприятию с Makanwu Civil Blasting (MCB), частной компанией в Ботсване, которая предоставила Pangolin единственную и исключительную возможность получить долю в размере 75% на алмазном проекте АК10.
Компания по разведке алмазов также сообщила, что подписала меморандум о взаимопонимании с Amulet Diamonds (AMU), которая в данный момент проводит оценку кимберлита ВК11, расположенного приблизительно в 3 км к востоку от кимберлита АК10.
«Географическая локализация АК10 относительно кимберлита 2125B/K11 (BK11) позволяет максимально использовать природную и взаимную синергию для будущей разработки АК10», - заявила она.
Pangolin и AMU подписали соглашение, по которому AMU должна рассмотреть возможность предоставить Pangolin свою установку по переработке небольших образцов проб для обработки проб с АК10.
«Предоставление установки по переработке небольших образцов проб подлежит обсуждению, по выделению установки будет составлен отдельный коммерческий договор», - заявила компания.
Далее компании условились, что AMU будет предоставлена возможность участвовать в доле Pangolin на АК10 в совместном предприятии с MCB.
Также Pangolin сообщила, что программа по бурению на ее проекте в Ботсване продолжается во втором квартале, и в настоящее время программа находится в стадии выполнения.
«Из-за задержек в проведении анализа крупных образцов в лабораториях аналитические результаты от программы бурения, которое было проведено в первом квартале, еще не были получены», - заявила компания по разведке алмазов.

Мэтью Няунгуа, Rough&Polished  

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