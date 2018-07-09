«Архангельскгеолдобыча» может со временем отойти к АЛРОСА

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Как сегодня сообщает газета «Коммерсант», после появления многомиллиардных претензий ЦБ к «Открытие холдингу» банк ВТБ, кредитовавший холдинг для выкупа алмазодобывающей «Архангельскгеолдобычи» (АГД) у ЛУКОЙЛа за $1,45 млрд, пытается защитить свои позиции по активу. В связи с этим может встать вопрос о продаже АГД, которая разрабатывает алмазную трубку имени Гриба в Архангельской области.





Фото: АГД



В России единственным профильным покупателем такого актива может стать АЛРОСА, и источники газеты не исключают, что АГД со временем может отойти к этой крупнейшей в мире алмазодобывающей компании, но там готовы вести переговоры лишь по «адекватной цене». Впрочем, сам «Открытие холдинг» пока уверяет, что не рассматривает продажу АГД.

Газета «Коммерсант» процитировала АЛРОСА, которая заявила, что «не получала предложений по трубке Гриба и в настоящее время не ведет переговоров». «При этом актив качественный, и АЛРОСА хорошо понимает его адекватную цену», - сообщила компания.

Виктория Кири, Rough&Polished