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Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

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Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

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13 июня 2018

«Архангельскгеолдобыча» может со временем отойти к АЛРОСА

Сегодня
Новости

Как сегодня сообщает газета «Коммерсант», после появления многомиллиардных претензий ЦБ к «Открытие холдингу» банк ВТБ, кредитовавший холдинг для выкупа алмазодобывающей «Архангельскгеолдобычи» (АГД) у ЛУКОЙЛа за $1,45 млрд, пытается защитить свои позиции по активу. В связи с этим может встать вопрос о продаже АГД, которая разрабатывает алмазную трубку имени Гриба в Архангельской области.

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Фото: АГД

В России единственным профильным покупателем такого актива может стать АЛРОСА, и источники газеты не исключают, что АГД со временем может отойти к этой крупнейшей в мире алмазодобывающей компании, но там готовы вести переговоры лишь по «адекватной цене». Впрочем, сам «Открытие холдинг» пока уверяет, что не рассматривает продажу АГД.
Газета «Коммерсант» процитировала АЛРОСА, которая заявила, что «не получала предложений по трубке Гриба и в настоящее время не ведет переговоров». «При этом актив качественный, и АЛРОСА хорошо понимает его адекватную цену», - сообщила компания.

Виктория Кири, Rough&Polished

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