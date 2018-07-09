АЛРОСА помогла 32 тяжелобольным детям увидеть звезд футбола

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АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, помогла 32 детям с тяжелыми заболеваниями исполнить свою мечту и попасть на матчи Чемпионата мира по футболу в России FIFA 2018™. Содействие компании в этом оказали российские благотворительные фонды, работающие в разных городах России.

Для реализации этой идеи АЛРОСА выбрала в качестве партнера благотворительный фонд «Подари Жизнь», который вместе с региональными благотворительными организациями помог воплотить её в реальность.

АЛРОСА, со своей стороны, помогла не только предоставлением билетов, но и оперативной отправкой их в города проведения матчей, оформлением паспортов болельщиков и решением других организационных вопросов.

Вместе со своими родными дети посетили матчи группового этапа чемпионата, а также игры серии play-off в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске и Сочи. Всего, с учетом сопровождающих, матчи посетили 58 человек.

«Мы приняли решение разделить этот футбольный праздник с теми, кто как никто другой в нем нуждается. Подопечные благотворительных фондов олицетворяют собой мужество и веру в свои силы. Мы благодарны этим детям за то, что они своим примером показывают нам, как надо радоваться жизни и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Их улыбки – бесценный подарок для нас, и я очень рад, что мы смогли подарить им эти впечатления», - сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.



