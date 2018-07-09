Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
АЛРОСА помогла 32 тяжелобольным детям увидеть звезд футбола
Для реализации этой идеи АЛРОСА выбрала в качестве партнера благотворительный фонд «Подари Жизнь», который вместе с региональными благотворительными организациями помог воплотить её в реальность.
АЛРОСА, со своей стороны, помогла не только предоставлением билетов, но и оперативной отправкой их в города проведения матчей, оформлением паспортов болельщиков и решением других организационных вопросов.
Вместе со своими родными дети посетили матчи группового этапа чемпионата, а также игры серии play-off в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске и Сочи. Всего, с учетом сопровождающих, матчи посетили 58 человек.
«Мы приняли решение разделить этот футбольный праздник с теми, кто как никто другой в нем нуждается. Подопечные благотворительных фондов олицетворяют собой мужество и веру в свои силы. Мы благодарны этим детям за то, что они своим примером показывают нам, как надо радоваться жизни и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Их улыбки – бесценный подарок для нас, и я очень рад, что мы смогли подарить им эти впечатления», - сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.
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