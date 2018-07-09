В Москве пройдет Ювелирный Благотворительный бал-2018

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26 сентября 2018 года в Москве, в Зале Торжеств «Гильдии ювелиров России», состоится VI Ювелирный Благотворительный Бал «Во славу ювелиров России», организаторами которого являются Ассоциация «Гильдия ювелиров России» и Отраслевой медиа-холдинг «JUNWEX».

Ювелирный Благотворительный Бал сочетает различные виды искусств – танцевальное, музыкальное, ювелирное. Цель Бала: возрождение и сохранение лучших традиций российской культуры, привлечение внимания общественности к ювелирной отрасли и консолидация представителей отраслевого сообщества, демонстрация изделий лучших современных мастеров ювелирного искусства.

Во время Ювелирного бала традиционно проходит благотворительная лотерея. В этом году собранные средства пойдут на помощь в приобретении технических средств профильным учебным заведениям, обучающим по профессии «ювелир»: Политехническому колледжу № 13 имени П.А. Овчинникова и Колледжу декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже.

Гостей ожидает костюмированный бал в лучших традициях русской бальной культуры.

Гостей ждут увлекательные интерактивные мероприятия. На Балу также будет работать фотобудка в ретро-стиле, с получением фотоснимка путем применения технологии 200-летней давности.

Однако исторической танцевальной частью бал не ограничивается и за ней следует эстрадно-музыкальная часть. Также гостей ждет гала-ужин.

Специальными гостями вечера станут владельцы и топ-менеджеры крупных ювелирных компаний России из более чем 30 регионов России, представители государственных структур, искусствоведы и коллекционеры, деятели культуры и звезды шоу-бизнеса.

Ведущим вечера станет шоумен и режиссер Борис Черкасов.



