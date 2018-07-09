Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
В Москве пройдет Ювелирный Благотворительный бал-2018
Ювелирный Благотворительный Бал сочетает различные виды искусств – танцевальное, музыкальное, ювелирное. Цель Бала: возрождение и сохранение лучших традиций российской культуры, привлечение внимания общественности к ювелирной отрасли и консолидация представителей отраслевого сообщества, демонстрация изделий лучших современных мастеров ювелирного искусства.
Во время Ювелирного бала традиционно проходит благотворительная лотерея. В этом году собранные средства пойдут на помощь в приобретении технических средств профильным учебным заведениям, обучающим по профессии «ювелир»: Политехническому колледжу № 13 имени П.А. Овчинникова и Колледжу декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже.
Гостей ожидает костюмированный бал в лучших традициях русской бальной культуры.
Гостей ждут увлекательные интерактивные мероприятия. На Балу также будет работать фотобудка в ретро-стиле, с получением фотоснимка путем применения технологии 200-летней давности.
Однако исторической танцевальной частью бал не ограничивается и за ней следует эстрадно-музыкальная часть. Также гостей ждет гала-ужин.
Специальными гостями вечера станут владельцы и топ-менеджеры крупных ювелирных компаний России из более чем 30 регионов России, представители государственных структур, искусствоведы и коллекционеры, деятели культуры и звезды шоу-бизнеса.
Ведущим вечера станет шоумен и режиссер Борис Черкасов.
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