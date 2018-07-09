Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Традиционные лидеры Зимбабве обеспокоены утечками алмазов
Газета Herald процитировала главу Зимунии (Zimunya), который выступил от лица властей региона, заявив, что несколько иностранных граждан, которые подали заявки на получение лицензий для ведения бизнеса в крае, богатом алмазами, поднялись за последние несколько лет.
«У нас возникают проблемы с людьми, которые приезжают для того, чтобы открыть магазины в районе, но то, что им действительно нужно – это доступ к алмазным месторождениям, - сообщил он. – Они работают с нелегальными добытчиками, которые спускаются в шахты ночью и продают алмазы, таким образом лишая государство части прибыли. Мы считаем, что Сельские районные советы (rural district councils, RDCs) должны проверять заявки на лицензии, чтобы обеспечить гарантию того, что наши природные ресурсы не покидают страну, не принося ей пользы».
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил в 2016 году, что страна получила только $2 млрд из $15 млрд, полученных от продаж алмазов, добытых в Маранге с 2006 года.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished
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