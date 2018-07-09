Традиционные лидеры Зимбабве обеспокоены утечками алмазов

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Традиционные лидеры провинции Маникаленд в Зимбабве заявили, что государству не нужно устанавливать запрет на бизнес-лицензии для иностранных компаний для того, чтобы остановить утечку алмазов по нелегальным каналам.

Газета Herald процитировала главу Зимунии (Zimunya), который выступил от лица властей региона, заявив, что несколько иностранных граждан, которые подали заявки на получение лицензий для ведения бизнеса в крае, богатом алмазами, поднялись за последние несколько лет.

«У нас возникают проблемы с людьми, которые приезжают для того, чтобы открыть магазины в районе, но то, что им действительно нужно – это доступ к алмазным месторождениям, - сообщил он. – Они работают с нелегальными добытчиками, которые спускаются в шахты ночью и продают алмазы, таким образом лишая государство части прибыли. Мы считаем, что Сельские районные советы (rural district councils, RDCs) должны проверять заявки на лицензии, чтобы обеспечить гарантию того, что наши природные ресурсы не покидают страну, не принося ей пользы».

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил в 2016 году, что страна получила только $2 млрд из $15 млрд, полученных от продаж алмазов, добытых в Маранге с 2006 года.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished



