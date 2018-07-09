Merlin добыла 32 розовых алмаза

Сегодня

Merlin Diamonds, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), заявила во вторник, что добыла 32 розовых алмаза общим весом 6,63 карата на своей шахте Мерлин (Merlin) в районе Северной Территории в Австралии.

Компания сообщила, что добыча розовых камней означает, что на пяти шахтах, на которых уже начались операции по разработке, будут найдены более ценные камни.

«Ожидается, что темпы разработки рудника значительно увеличатся в этом квартале, так как компания Rusca Bros Services, работающая по контракту, начала извлекать свежую руду из первого рудника, - заявила она. – Следующие добытые алмазы будут материализованы».

Merlin запустила пробное производство в июле 2013 года.

Рудник известен тем, что в нем содержаться крупные, высокоценные, белые алмазы высокой чистоты. Самый большой алмаз в Австралии весом 104,73 карата был добыт на руднике Мерлин.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished



