Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Сергей Иванов стал одним из лучших гендиректоров в горнодобывающем секторе по рейтингу Institutional Investor
Сергей Иванов занял 2-е место среди генеральных директоров 34 компаний горнодобывающего сектора согласно рейтингу Institutional Investor, оценивающему руководителей компаний развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA) в 2018 году. В рейтинге, составленном по итогам опроса аналитиков buy-side, Сергей Иванов занял первое место.
Сергей Тахиев, начальник Управления по корпоративным финансам АЛРОСА, занял первое место по результатам всех голосований за деятельность в сфере связей с инвесторами на предыдущем месте работы – в компании НЛМК, крупнейшей металлургической компании России.
Для подготовки рейтинга, Institutional Investor провел опрос 189 аналитиков sell-side и 328 портфельных управляющих и аналитиков buy-side в период февраля-марта 2018 года. Institutional Investor оценивал следующие показатели: готовность менеджмента к взаимодействию с инвестиционным сообществом, своевременный и надлежащий уровень раскрытия финансовой информации, быстрые и исчерпывающие ответы на запросы, хорошо информированная команда специалистов по взаимодействию с инвесторами, уполномоченная говорить авторитетно от имени компании, конструктивность конференц-звонков, качество встреч проводимых в рамках роудшоу, конференций и реверсных роудшоу, качество корпоративных документов и материалов для инвесторов, предоставление аналитической оценки и полезных отчетов по показателям ESG/SRI, качество корпоративного веб-сайта, приверженность стандартам корпоративного управления.
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