Сергей Иванов стал одним из лучших гендиректоров в горнодобывающем секторе по рейтингу Institutional Investor

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Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов был признан одним из лучших директоров среди компаний горнодобывающего сектора по версии компании Institutional Investor.Сергей Иванов занял 2-е место среди генеральных директоров 34 компаний горнодобывающего сектора согласно рейтингу Institutional Investor, оценивающему руководителей компаний развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA) в 2018 году. В рейтинге, составленном по итогам опроса аналитиков buy-side, Сергей Иванов занял первое место.Сергей Тахиев, начальник Управления по корпоративным финансам АЛРОСА, занял первое место по результатам всех голосований за деятельность в сфере связей с инвесторами на предыдущем месте работы – в компании НЛМК, крупнейшей металлургической компании России.Для подготовки рейтинга, Institutional Investor провел опрос 189 аналитиков sell-side и 328 портфельных управляющих и аналитиков buy-side в период февраля-марта 2018 года. Institutional Investor оценивал следующие показатели: готовность менеджмента к взаимодействию с инвестиционным сообществом, своевременный и надлежащий уровень раскрытия финансовой информации, быстрые и исчерпывающие ответы на запросы, хорошо информированная команда специалистов по взаимодействию с инвесторами, уполномоченная говорить авторитетно от имени компании, конструктивность конференц-звонков, качество встреч проводимых в рамках роудшоу, конференций и реверсных роудшоу, качество корпоративных документов и материалов для инвесторов, предоставление аналитической оценки и полезных отчетов по показателям ESG/SRI, качество корпоративного веб-сайта, приверженность стандартам корпоративного управления.