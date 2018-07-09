В Якутии выявлены новые крупные месторождения алмазов

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Фото: АЛРОСА

В Якутии обнаружили тринадцать новых месторождений с предположительно высоким содержанием алмазов, сообщает агентство ТАСС.Новые участки в Западной Якутии были выявлены и отмечены на карте-схеме работниками Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева Сибирского отделения РАН. Месторождения были обнаружены также в арктических районах Западной Якутии, говорится в сообщении агентства."Недавно мы создали карту-схему территории западной Якутии, включая арктические территории, на которой выделили 13 перспективных площадей, где могут быть выявлены крупные месторождения алмазов: с координатами, обоснованиями перспектив, перечнем необходимых работ и примерной оценкой прогнозных ресурсов. Также мы приблизительно указали вид и объем необходимых работ, чтобы подготовить эти площади к освоению", - ТАСС процитировало руководителя Института Николая Похиленко.Научный руководитель добавил, что приблизительный объем содержания алмазов на месторождениях может составить 300 млн каратов.В России компания АЛРОСА занимается разработкой алмазных месторождений в Якутии. Компания охватывает 99% алмазного рынка в РФ.