Вход
Регистрация

Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

09 июля 2018

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

02 июля 2018

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

18 июня 2018

Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика».  Кроме того, были рассмотрены...

13 июня 2018

В Якутии выявлены новые крупные месторождения алмазов

Сегодня
Новости
В Якутии обнаружили тринадцать новых месторождений с предположительно высоким содержанием алмазов, сообщает агентство ТАСС.
Новые участки в Западной Якутии были выявлены и отмечены на карте-схеме работниками Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева Сибирского отделения РАН. Месторождения были обнаружены также в арктических районах Западной Якутии, говорится в сообщении агентства.

news_18072018_deposits.png
Фото: АЛРОСА


"Недавно мы создали карту-схему территории западной Якутии, включая арктические территории, на которой выделили 13 перспективных площадей, где могут быть выявлены крупные месторождения алмазов: с координатами, обоснованиями перспектив, перечнем необходимых работ и примерной оценкой прогнозных ресурсов. Также мы приблизительно указали вид и объем необходимых работ, чтобы подготовить эти площади к освоению", - ТАСС процитировало руководителя Института Николая Похиленко.
Научный руководитель добавил, что приблизительный объем содержания алмазов на месторождениях может составить 300 млн каратов.
В России компания АЛРОСА занимается разработкой алмазных месторождений в Якутии. Компания охватывает 99% алмазного рынка в РФ.

Виктория Кири, Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished