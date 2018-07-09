Экспорт бриллиантов из Индии вырос на 5% в июне

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Экспорт бриллиантов из Индии вырос на 5,07% в июне 2018 года по сравнению с результатами годом ранее. Общий объем экспорта из сектора драгоценных камней и ювелирных изделий вырос всего на 0,9% за рассматриваемый период, согласно предварительным данным, распространенным Советом по содействую экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Общий уровень экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в июне достиг $3 294,51 млн по сравнению с $3 265,57 млн годом ранее, оставаясь практически без изменений, в то время как общий объем импорта снизился на 3,99%, до $2 6195,58 млн по сравнению с $2 728,39 млн за тот же период прошлого года.

Экспорт бриллиантов из Индии за рассматриваемый период вырос на $2,08 млрд c $1,98 млрд в июне 2017 года, что показывает рост на 5,07% по сравнению с прошлым годом. Импорт алмазов в июне снизился на 14,2% в стоимостном выражении, до $1,53 млрд, по сравнению с $1,79 млрд, которые были ввезены в страну в прошлом июне. В натуральном выражении импорт алмазов снизился с 17,5 млн каратов в июне 2017 до 15,5 млн каратов в июне этого года.

Импорт бриллиантов снизился на 38,37%, до $141,10 млн, в июне 2018 года по сравнению с $228,96 млн, ввезенными годом ранее.

Экспорт золотых украшений (с камнями и без) в июне значительно вырос до $1 000 млн с $373,86 млн годом ранее. Экспорт серебряных изделий снизился до $40,89 млн в июне 2018 года по сравнению с $205,36 млн в том же месяце прошлого года.

Экспорт цветных камней снизился в июне 2018 года до $40,80 млн по сравнению с $51,86 млн, экспортированными в июне годом ранее.

Экспорт бриллиантов за апрель-июнь 2018 года вырос на 8,9%, до $6,29 млрд, против $5,78 млрд, экспортированных из страны за тот же период в прошлом году. Импорт бриллиантов снизился на 47,1%, до $348,55 млн, по сравнению с $658,38 млн, импортированными в тот же период годом ранее.

В данный период финансового года импорт алмазов снизился на 14,76%, до $4,60 млрд, с $5,40 млрд в прошлом году. По объему импорт снизился на 9,08%, с 52,55 млн каратов в апреле-июне 2017 года до 47,78 млн каратов за тот же период этого года.



