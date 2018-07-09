Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Экспорт бриллиантов из Индии вырос на 5% в июне
Общий уровень экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в июне достиг $3 294,51 млн по сравнению с $3 265,57 млн годом ранее, оставаясь практически без изменений, в то время как общий объем импорта снизился на 3,99%, до $2 6195,58 млн по сравнению с $2 728,39 млн за тот же период прошлого года.
Экспорт бриллиантов из Индии за рассматриваемый период вырос на $2,08 млрд c $1,98 млрд в июне 2017 года, что показывает рост на 5,07% по сравнению с прошлым годом. Импорт алмазов в июне снизился на 14,2% в стоимостном выражении, до $1,53 млрд, по сравнению с $1,79 млрд, которые были ввезены в страну в прошлом июне. В натуральном выражении импорт алмазов снизился с 17,5 млн каратов в июне 2017 до 15,5 млн каратов в июне этого года.
Импорт бриллиантов снизился на 38,37%, до $141,10 млн, в июне 2018 года по сравнению с $228,96 млн, ввезенными годом ранее.
Экспорт золотых украшений (с камнями и без) в июне значительно вырос до $1 000 млн с $373,86 млн годом ранее. Экспорт серебряных изделий снизился до $40,89 млн в июне 2018 года по сравнению с $205,36 млн в том же месяце прошлого года.
Экспорт цветных камней снизился в июне 2018 года до $40,80 млн по сравнению с $51,86 млн, экспортированными в июне годом ранее.
Экспорт бриллиантов за апрель-июнь 2018 года вырос на 8,9%, до $6,29 млрд, против $5,78 млрд, экспортированных из страны за тот же период в прошлом году. Импорт бриллиантов снизился на 47,1%, до $348,55 млн, по сравнению с $658,38 млн, импортированными в тот же период годом ранее.
В данный период финансового года импорт алмазов снизился на 14,76%, до $4,60 млрд, с $5,40 млрд в прошлом году. По объему импорт снизился на 9,08%, с 52,55 млн каратов в апреле-июне 2017 года до 47,78 млн каратов за тот же период этого года.
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