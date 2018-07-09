Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль
Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...
09 июля 2018
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Вторая Индийская бриллиантовая неделя пройдет в октябре
Более 1 000 посетителей из Индии и других стран приняли участие в первой Индийской бриллиантовой неделе, которая прошла с 23 по 25 апреля, 2018 года.
Вице-президент BDB Мехул Шах (Mehul Shah) сообщил, что все чрезвычайно рады, что первая Бриллиантовая неделя прошла с таким успехом, и, проводя вторую бриллиантовую неделю, члены биржи решили создать более масштабное событие с большим количеством посетителей и экспонентов.
Президент BDB Ануп Мехта (Anoop Mehta) заявил: «Первая выставка имела огромный успех и высокий спрос от посетителей и экспонентов, из чего мы сделали вывод, что еще одна выставка в 2018 году будет полностью оправдана. Мы будем проводить по две выставки в год, на которых будут продаваться бриллианты всевозможных форм, размеров и цветов».
Мехул Шах также отметил, что октябрь станет весьма загруженным месяцем для BDB и индийской алмазной торговли, так как после выставки в BDB будет проходить Всемирный алмазный конгресс 2018 с 23 по 25 октября.
Виктория Кири, Rough&Polished
Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)