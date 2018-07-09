Вторая Индийская бриллиантовая неделя пройдет в октябре

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Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB) заявила, что вторая Индийская бриллиантовая неделя (Bharat Diamond Week) пройдет с 8 по 10 октября в здании BDB в Мумбае, Индия.Более 1 000 посетителей из Индии и других стран приняли участие в первой Индийской бриллиантовой неделе, которая прошла с 23 по 25 апреля, 2018 года.Вице-президент BDB Мехул Шах (Mehul Shah) сообщил, что все чрезвычайно рады, что первая Бриллиантовая неделя прошла с таким успехом, и, проводя вторую бриллиантовую неделю, члены биржи решили создать более масштабное событие с большим количеством посетителей и экспонентов.Президент BDB Ануп Мехта (Anoop Mehta) заявил: «Первая выставка имела огромный успех и высокий спрос от посетителей и экспонентов, из чего мы сделали вывод, что еще одна выставка в 2018 году будет полностью оправдана. Мы будем проводить по две выставки в год, на которых будут продаваться бриллианты всевозможных форм, размеров и цветов».Мехул Шах также отметил, что октябрь станет весьма загруженным месяцем для BDB и индийской алмазной торговли, так как после выставки в BDB будет проходить Всемирный алмазный конгресс 2018 с 23 по 25 октября.