Чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ в I полугодии выросла на 19% до 52,2 млрд рублей

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АК «АЛРОСА» (ПАО), головная компания Группы АЛРОСА, опубликовала отчетность по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за I полугодие 2018 года.Выручка АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ за первые шесть месяцев 2018 года составила почти 126 млрд рублей, что на 10 млрд рублей или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырье.Чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам января-июня текущего года составила 52,2 млрд рублей – почти на 8,5 млрд рублей или на 19% больше, чем годом ранее. В I полугодии компания на 19% − с 4,69 млрд до 3,92 млрд рублей − снизила управленческие расходы.АК «АЛРОСА» (ПАО) является частью Группы АЛРОСА, включающей более 50 юридических лиц, в связи с чем отчетность компании по РСБУ не позволяет сделать вывод о финансовых результатах деятельности всей Группы.Отчетность по МСФО за I полугодие будет опубликована 28 августа 2018 года.