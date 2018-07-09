Чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ в I полугодии выросла на 19% до 52,2 млрд рублей

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Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds об увлекательной работе в Зимбабве: нас интересует кратон Каапвааль

Недавно Botswana Diamonds и Vast Resources подписали меморандум о взаимопонимании по геологоразведке алмазов в Зимбабве. Эти две компании обменяются информацией, полученной в ходе уже проведенной геологоразведки на участках, перспективных в отношении...

09 июля 2018

«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...

02 июля 2018

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

18 июня 2018

Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика».  Кроме того, были рассмотрены...

13 июня 2018

Чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ в I полугодии выросла на 19% до 52,2 млрд рублей

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Новости
news_18072018_alrosa.gifАК «АЛРОСА» (ПАО), головная компания Группы АЛРОСА, опубликовала отчетность по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за I полугодие 2018 года.
Выручка АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ за первые шесть месяцев 2018 года составила почти 126 млрд рублей, что на 10 млрд рублей или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырье.
Чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам января-июня текущего года составила 52,2 млрд рублей – почти на 8,5 млрд рублей или на 19% больше, чем годом ранее. В I полугодии компания на 19% − с 4,69 млрд до 3,92 млрд рублей − снизила управленческие расходы.
АК «АЛРОСА» (ПАО) является частью Группы АЛРОСА, включающей более 50 юридических лиц, в связи с чем отчетность компании по РСБУ не позволяет сделать вывод о финансовых результатах деятельности всей Группы.
Отчетность по МСФО за I полугодие будет опубликована 28 августа 2018 года.
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